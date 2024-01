Három helyszínen is várja a honvédség az érdeklődőket szombaton – közölte a Honvédelmi Minisztérium (HM) az MTI-vel.

Azt írták, hogy szombaton reggel 8 és este 7 óra között várja az érdeklődőket a tatai Magyar Honvédség Klapka György 1. Páncélosdandár Vértesszőlősön és Tatabányán. A vértesszőlősi autópálya-parkolóban és a tatabányai Omega Plázához települtek ki a katonák.

A Budapesten és környékén lakók Csepelen a Kozma István Magyar Birkózó Akadémiánál szombaton 8 órától 16 óráig találkozhatnak a harci eszközökkel

– tették hozzá.

A toborzó nap során a látogatók nem csupán a megújuló hazai tüzérség XXI. századi eszközét ismerhetik meg, de megtekinthetik a Gidrán harcjárművet, találkozhatnak az eszközökön szolgáló katonákkal, első kézből kaphatnak információt a katonai szolgálatról – közölte a tárca.

Úgy folytatták, hogy a HM és a Magyar Honvédség „Embert a vasra!” kampánya február 12-ig a tatai dandárnál dübörgő Panzerhaubitze (PzH) 2000 önjáró löveg kezelésére toboroz: várja azokat a leendő katonákat, akik nemcsak a katonai pálya iránt érdeklődnek, hanem egy óriási „nehézbombázót” akarnak megszelídíteni, és részesei akarnak lenni az egyre ütőképesebb magyar honvédség modernizációjának.

„A kiemelt feladathoz kiemelt bérezés jár, a leendő tüzérek kezdő illetménye bruttó 737 ezer forint, már a kiképzés első napjától”

– fogalmaztak.

Az érdeklődők online felületen, toborzó irodákban is jelentkezhetnek tüzérnek február 12-ig. Azokat is várja a honvédség, akik a bevonulás napján kapnak kedvet, az ő fogadásukra is készen állnak Tatán február 12-én – áll a közleményben.