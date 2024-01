Magyar cég teremt új iparági sztenderdet a papírmentes tűzvédelemmel

Átláthatóbb és könnyebben hozzáférhető e-naplós rendszert fejlesztett ki egy informatikai vállalkozó és egy tűzvédelmi szakember, akik mindketten immár 20 éves szakmai tapasztalatot tudhatnak maguk mögött. Az új módszer nemcsak megkönnyíti a cégek számára sokszor nyűggé vált tűzvédelmi ellenőrzéseket, de biztonságosabb is, hiszen a rendszer figyelmeztet a vizsgálat esedékességére.

Számos cég számára a tűzvédelmi ellenőrzés még ma is óriási energiabefektetést igényel, és bár igyekeznek megfelelni az előírásoknak és az ellenőrzések határidőre történő elvégzésének, a rendszeres vizsgálatok idejét és az eredményeket sokan még most is egy Excel-táblázatban vagy egy füzetben vezetik. Ez nem csak átláthatatlan és nehézkesen hozzáférhető a távolból, de kevésbé biztonságos is, ugyanis a cégeknek maguknak kell gondoskodniuk arról, hogy az ellenőrzés mindig időben megtörténjen, ám sok cég esetében ez az utolsó pillanatra tolódik vagy el is marad.

„Minden vállalkozás, gyár vagy intézmény kötelezett arra, hogy tűzvédelmi eszközöket üzemeltessen a saját méretére, veszélyességi fokára szabottan. Ez egy kisebb fodrász üzlet tekintetében például egy darab porral oltó készüléket jelent, míg egy több száz dolgozónak munkahelyet adó gyártó cég vagy bevásárlóközpont számára több száz vagy akár több ezer porral oltó, tűzjelző, tűzgátló és egyéb berendezés szükséges. Ráadásul nem elég ezek megléte, de időszakosan felül is kell vizsgálni és karban kell tartani őket. A műveletekről dokumentációt kell vezetni, melyet a hatóság, biztosító társaságok, auditorok vizsgálhatnak. Ezt jól végrehajtani bizony sok adminisztrációval, papírfelhasználással jár” – fejtette ki Fekete Attila, a fiREG egyik alapító tulajdonosa.

Az üzemeltetés és a karbantartás mellett a tűzvédelmi ellenőrzésekre is ügyelni kell a vállalkozásoknak. Ha ugyanis ezt elmulasztják, bírságra kell számítani, ráadásul egy elmulasztott ellenőrzés után bekövetkezett tűzesetnél a biztosító jó eséllyel nem fizet, ami egy nagyobb tűzkár esetében akár több százmilliós kár is lehet. A digitális tűzvédelmi rendszer azonban nem csak megkönnyíti a vállalkozások dolgát, de kikerülhetetlenné teszi az időben történő ellenőrzést is.

„Magyarországon több száz vállalkozás foglalkozik tűzvédelmi eszközök karbantartásával, akik nem csak a helyszínre mennek ki, ellenőrzik és matricázzák fel, hanem szükség esetén javítják is őket. Ha elvisznek egy porral oltót karbantartásra, szállítólevelet kell írni, de az átvételkor is készül dokumentum, a javítás közben is készül papír. Ezeket az adatokat digitalizálni kell, ez főleg szkennelés, vagy Excel-táblák töltögetése, de rosszabb esetben mindkettő, sőt van, aki kézzel írja” – magyarázta a tűzvédelemmel kapcsolatos munkafolyamatok papír alapú rögzítését Fekete Attila.

Négymillió digitális ellenőrzés

A tűzvédelmi szoftver minden folyamatot digitalizál és nem csak a tűzvédelmi berendezések ellenőrzésének idejére figyelmeztet, de rögzíti is az adatokat. A digitális rendszerre való átállással ráadásul egy gyári dolgozó, vagy egy bevásárlóközpontba látogató vásárló is nagyobb biztonságban érezheti magát tűzvédelmi szempontból, ha a tűzvédelmi berendezéseken QR-kódos azonosítókat lát. Ezeket bárki beolvashatja és meggyőződhet a berendezés karbantartottsági állapotáról.

„Az elmúlt időszakban jelentősen javult a cégek biztonsági rendszere. Ez egyrészt az igények növekedésének, másrészt pedig annak köszönhető, hogy a technika képes lekövetni ezeket az igényeket. Nyilvántartásunk szerint 700 ezer eszköz már digitálisan van nyilvántartva, ezeken pedig eddig négymillió ellenőrzést végeztek el” – tette hozzá a szakember.

Fekete Attila azt is elmondta, országos szinten már megindult a szakmai átállás a digitális tűzvédelemre és azon dolgoznak, hogy ezzel tovább terjedjen a népszerű iparági standard.

„Megkezdtük a szakemberek képzését is a digitális átállásra, hiszen az is kiemelten fontos, hogy a szoftvert megbízhatóan tudják kezelni. Úgy látjuk, az elektronikusan vezetett tűzvédelmi üzemeltetési napló – ez a hivatalos megnevezése a jogszabályi környezet szerint – egyre népszerűbb a cégek körében, ami talán annak is köszönhető, hogy 20–50 százalékos időmegtakarítást jelent a vállalkozásoknak, ami havi szinten több napot jelent. A koordinálást automatizmusok segítségével kontrollinggá tudtuk alakítani” – mondta a fiREG e-naplós rendszerének szakértője.