Jelentős túlsúllyal közlekedett egy román autó az M5-ös autópályán

Több mint másfél millió forint büntetést kapott annak a román furgonnak a sofőrje, illetve az üzembentartója, amelyik a két tonnát is meghaladó túlsúllyal közlekedett az M5-ös autópályán – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint a pénzügyőrök Bács-Kiskun vármegye közútjain végeztek ellenőrzéseket, amikor felfigyeltek egy román járműszerelvényre. A furgon egy trélert húzott maga után, melyen egy platós kisteherautót szállított, a kisteherautó platóján pedig még egy személyautó is volt.

A mázsáláskor beigazolódott a gyanú: az autó több mint két tonna túlsúllyal közlekedett, a gépjárműben pedig menetírókészülék sem volt – írták.

Közölték azt is, hogy a jogszabályok szigorítása értelmében 2023. szeptember 1-től akár több mint félmillió forintos bírságot is kiszabhatnak a hatóságok a túlsúlyos és túlméretes járművekre; a jármű a hirtelen fellépő fizikai hatások során kiszámíthatatlanul reagál, ezért nemcsak a sofőrt, hanem a közlekedésben résztvevőket is veszélyezteti.

A pénzügyőrök közigazgatási eljárást indítottak, amelynek eredményeként a túlsúly miatt a járművezetőnek 650 ezer, míg a menetírókészülék hiánya miatt a jármű üzembentartójának 1 millió 40 ezer forint bírságot kell fizetnie – áll a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció.