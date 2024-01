Kiemelten fontos a pénzügyi tudatosság az egyetemi évek alatt

A pénzügyi tudatosság, a pénzügyi kultúra fejlesztése melletti elköteleződés újabb állomásaként együttműködési megállapodást írt alá Prof. Dr. Kocziszky György, a Budapesti Metropolitan Egyetem rektora és Hergár Eszter, az MNB-EduLab Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Az erős pénzügyi alapokkal rendelkező egyének és közösségek a gazdasági stabilitás és fejlődés kulcsfontosságú tényezői. A pénzügyi kultúra és tudatosság nélkül nehéz fenntartani az egyéni és közösségi gazdasági jólétet. Azok, akik rendelkeznek ezen a területen ismeretekkel, hatékonyabban tudnak gazdálkodni a pénzükkel, képesek optimalizálni a költségvetésüket és jobban megértik a pénzügyi döntéseik következményeit. Ezen készségek segítik az embereket abban, hogy szilárdabb anyagi alapokra építsék a jövőjüket.

A felnőtteknél – a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) módszertana alapján készült – nemzetközi pénzügyi kultúra kutatás legfrissebb eredményei alapján, Magyarország a negyedik helyen végzett a felméréshez csatlakozó harminckilenc ország között. A 10 éve zajló ismeretterjesztő munka hatása már megjelenik az elért magyar eredményekben, és a bevezetett intézkedések is hozzájárultak ahhoz, hogy ilyen kiemelkedően jól szerepeltek a magyarok a nemzetközi felmérésen.

Az iskolapadból az utóbbi években kikerült fiatal felnőttek (18-29 évesek) pénzügyi tudása (74 százalék) megközelíti a legjobban teljesítő 30-59 korosztály 76 százalékos eredményét.

Az iskolából kikerülő fiatalok pénzügyi tudása magasabb szintű, ezáltal jobb pénzügyi döntéseket hoznak, fejlődik vállalkozói képességük. Azonban a biztató trendek mellett a pénzügyi kultúra fejlesztése terén sok teendő van még. A meglévő tudás gyakorlati alkalmazása, valamint a pénzügyi döntéseket befolyásoló egyéb tényezők (motivációk, tervszerűség, körültekintés) a leginkább fejlesztendő területek.

„A pénzügyi tudatosság fejlesztése az egyetemi hallgatók körében kiemelten fontos, a diákoknak életük ezen szakaszában számos pénzügyi döntést kell meghozniuk. Meg kell érteniük a pénzügyek alapjait, a hitelek kezelését és az egyéb pénzügyi készségeket, hogy sikeresen vezessék az anyagi ügyeiket az egyetemi éveik alatt, miután ebben az időszakban alapozzák meg a későbbi, felnőtt életük anyagi alapjait is.” – hangsúlyozta Prof. Dr. Kocziszky

György, a Budapesti Metropolitan Egyetem rektora. Az együttműködési megállapodás aláírásakor kiemelte, hogy „Egy társadalom fejlettsége szorosan összefügg polgárainak pénzügyi tudatosságával. Egyetemünk számára kiemelten fontos, hogy a magyar és külföldi hallgatók pénzügyi kultúrájának fejlesztése érdekében hallgatóinknak magas minőségű szolgáltatásokat nyújtsunk. Ennek fontos állomása a most létrejött megállapodás.”

Az MNB-EduLab Nonprofit Kft. a Magyar Nemzeti Bank leányvállalataként jött létre azzal a céllal, hogy minőségi, digitális tananyagokat fejlesszen és biztosítson a gazdasági témák iránt

érdeklődők számára − az egyetemi hallgatóktól kezdve a sok éves tapasztalattal rendelkező szakemberekig.

Az MNB a Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpont üzemeltetésével is aktívan járul hozzá a hazai pénzügyi kultúra fejlesztéséhez. Hergár Eszter, az MNB-EduLab Nonprofit Kft.

ügyvezetője szerint nem lehet elég korán kezdeni a pénzügyi edukációt, ugyanakkor bármikor be lehet kapcsolódni a tanulásba. Erre jó példa a Pénzmúzeum, ahol minden korosztály számára biztosított a fejlődés a pénzügyi edukáció terén. „Mindig izgalmas, amikor kiléphetünk a múzeum falai közül és edukációs tartalmainkat házhoz vihetjük. A Bőröndmúzeum projektünk után ilyen együttműködésként tekintek a METU-val létrejött megállapodásra is.