A világtörténelem tragikus fejezetéről emlékeznek meg a közmédia csatornái

Tematikus televíziós és rádiós műsorokkal idézi fel a közmédia műsoraiban a 20. század megrendítő eseményét január 27-én. A holokauszt nemzetközi emléknapja az auschwitzi koncentrációs tábor Vörös Hadsereg általi felszabadításának évfordulója.

Az emléknapon a Kossuth Rádióban 6 órától hallható Szombat reggel beszámol a Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány nagykanizsai kiállításáról, valamint a helyi iskola diákjainak szervezett, az emléknaphoz kapcsolódó programokról, előadásokról.

A szombaton 8:30-kor kezdődő V4 – a visegrádi négyek magazinjában a Jozef Tiso uralma alatti zsidóság történetéről Bajcsi Ildikó felvidéki történésszel készített riportot hallhatják. A Kossuth Rádió Országjáró című műsora délelőtt és délután is Tiszavasváriból jelentkezik, és beszámol a helyi megemlékezésekről. Tiszavasváriban az 561 elhurcolt zsidó férfi, nő és gyermek tragikus sorsának emlékét márványtáblába vésve őrzik. Helyi lakosokkal, leszármazottakkal idézi fel a műsor a történelem sötét pillanatait.

A Duna január 27-én 21:50-től az Emlékek őrzői című 2013-as francia filmdrámát tűzi műsorára. A valós eseményeket feldolgozó alkotás egy elhivatott középiskolai történelemtanár, Anne Guegen törekvését mutatja be, aki nemcsak tanítja, hanem az életre is neveli a gyerekeket. Annak ellenére, hogy hosszú évek munkájával szerzett szakmai tapasztalatokkal rendelkezik a tanárnő, aktuális osztálya még neki is komoly kihívást jelent.

Az osztály érdektelensége a tananyag iránt, tiszteletlenségük tanáraikkal és egymással szemben, arra készteti, hogy szinte megoldhatatlan feladat elé állítsa a gyerekeket. Benevezi őket egy középiskolai versenyre, amelynek témája: Gyerekek és tinédzserek a náci koncentrációs táborokban. Anne minden akaraterejét és kreativitását beveti, hogy a dolgozat megírásán keresztül felébressze a gyerekek érdeklődését és tenni akarását.

Ahogy közeleg a dolgozat leadásának határideje a gyerekek elkezdenek kinyílni egymás felé, elmosódnak a vallási és etnikai korlátok közöttük. Megtanulnak együtt dolgozni a közös sikerért és az élethez való hozzáállásuk is alapjaiban változik meg.

A holokauszt emléknap alkalmából jelentkezett különkiadással az Aki egy embert megment című vallási sorozat a Dunán. A Médiaklikken újranézhető műsor azoknak az egyházi hősöknek állít emléket, akik a vészkorszak idején, hitüktől vezérelve és lelkiismeretükre hallgatva, saját és családjuk biztonságát kockáztatva mentettek emberéleteket.

A Duna World január 27-én 22:05-tő a Kövek című magyar dokumentumfilmet vetíti, emlékezve a holokauszt áldozataira. A mű egy Budapesten, különféle hátterű európai fiataloknak szervezett tábort mutat be.

A résztvevők önkéntesként egy zsidó temetőben tisztítják meg az elhanyagolt sírokat. Megismerhetik Gunter Demnig német művészt, aki botlatóköveket készít a holokauszt áldozatainak emlékére és már több mint 74 ezer ilyen emlékművet helyezett el 26 országban Európa-szerte.

A 20. század tragikus fejezetével foglalkozik az M2 Petőfi TV is, január 26-án a FRISS emlékezik meg a holokauszt áldozatairól a nemzetközi emléknapon.

Műsorok a holokauszt nemzetközi emléknapján a közmédia csatornáin.

Kiemelt kép: Látogatók távoznak a Nevek Csarnokából, miután megtekintették a meggyilkolt áldozatok fényképeit a jeruzsálemi Jad Vasem Intézet és Emlékmúzeumban 2023. január 26-án, egy nappal a holokauszt nemzetközi emléknapja előtt. (Fotó: MTI/EPA/Abir Szultan)