SZTFH: Hatósági szigor és többmilliós bírság vár a fiatalok veszélyeztetőire

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) elkötelezett a fiatalkorúak védelmében, ezért továbbra is szigorú hatósági fellépéssel, és súlyos bírsággal számolhatnak azok, akik az online térben dohányterméket kínálnak, értékesítenek fiatalkorúak részére.

A piaci helyzetkép szerint az illegális dohánykereskedelem egy jelentős része az aluljárók és közterületek világából átvonult az online térbe, ahol a fiatalok otthonosan mozognak, és mindenféle korlát nélkül vásárolhatnak dohányterméket. Számos webshop kifejezetten őket célozza meg, színes oldalaikon divatos, trendi megjelenésű és egészségesnek tűnő, de korántsem veszélytelen termékeket kínálnak számukra.

Az elkövetők a hazai zárt dohánytermék-kiskereskedelmet megkerülik. Kihasználják azt, hogy a környező országok Magyarországhoz képest lazább forgalmazási szabályokat alkalmaznak. Ezért webshopokban vagy a közösségi média felületein kínálnak bárki számára hozzáférhető módon, itthon kizárólag dohányboltban forgalmazható, vagy a hazai piacon forgalmazási tilalom alá eső termékeket.

Ezek a termékek nemcsak súlyos függőséget alakíthatnak ki, hanem az összetételük is ellenőrizetlen. Egy ilyen adásvétel során nem csupán a dohányzásból fakadó káros egészségügyi hatásokkal kell számolni, hanem hibás és kifejezetten veszélyes műszaki megoldásokkal is. A bevizsgálatlan készülékek túlhevülhetnek, felrobbanhatnak ezáltal súlyos sérüléseket is okozhatnak. Továbbá előfordulhat az is, hogy a fizetést követően a vevő meg sem kapja az ellenőrizetlen helyről származó veszélyes terméket.

Ezek a weboldalak minden vásárló számára kockázatot jelenthetnek, de leginkább a jövő generációt, a fiatalokat veszélyeztetik. Az aggasztó helyzetet látva – és már számos illegális online dohánykereskedelmet folytató szereplőt beazonosítva – az SZTFH kezdeményezésére módosult a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény. A módosítás növelte a Hatóság mozgásterét az ilyen felületekkel szemben, ezért a hazai fogyasztókat célzó, számukra illegális termékeket jogsértő módon értékesítő weboldalakat az SZTFH a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal együttműködve blokkolni fogja.

Az Elf Barral és minden más ízesített elektronikus cigarettával szemben továbbra is kíméletlenül fellép az SZTFH. A hatósági eljárásban a fentieken túl szigorú pénzbírság kiszabására is számíthatnak azok, akik weboldalaikon értékesítenek kizárólag dohányboltban forgalmazható termékeket. Rájuk az SZTFH 5 millió forinttól egészen 500 millió forintig terjedő bírságot is kiszabhat. A fiatalkorúak védelmében az SZTFH elkötelezett az online térben folytatott illegális tevékenységek felszámolásában is, ezért a jövőben folyamatosan monitorozza az ilyen jellegű internetes tartalmakat, és továbbra is szigorúan fog fellépni az elkövetőkkel szemben.

A kiemelt kép illusztráció. (Forrás: Shutterstock)