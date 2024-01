Lecsapott az ónos eső: több busz árokba borult, egy ember életét vesztette

Az ország több pontján gondot okozott reggel az ónos eső. Főként a Dunántúlon és az ország déli részén alakult ki jégpáncél az utakon, ezért sok volt a baleset. Komlónál egy busz megcsúszott a jeges úton és az árokba borult. A balesetben egy ember életét vesztette.

Órákig tartott a helyszínelés a Baranya vármegyei Komlón. Egy menetrend szerinti autóbusz megcsúszott a jeges úton, majd az árokba borult. A járművön a sofőrön kívül négyen utaztak. Köztük egy fiatal nő, aki a baleset következtében a jármű alá szorult. A tűzoltók emelőpárna segítségével szabadították ki, de a mentők már nem tudták megmenteni az életét.

Egy másik busz is árokba csúszott a jeges úton reggel Baranya vármegyében. A baleset Regenye és Görcsöny között történt, többen gyalog indultak emiatt dolgozni. A helyszínelés miatt órákat vártak az autósok, sokan a munkából is elkéstek.

Kapcsolódó tartalom

Veszprémben is nehezen birkóztak meg reggel a munkába indulók az autók letakarításával. Mindenféle praktikát be kellett vetniük, hogy kiszabadítsák a vastag jégpáncél alól a járműveket. Az ónos eső az utakra is azonnal ráfagyott, ezért mindenki óvatosabban közlekedett.

„A Murva is összefagyott, teljesen csúszós állapotban volt. Szerencsére letakartam a szélvédőt, így az indulás nem volt probléma” – mondta egy autós.

A csúszóssá vált utak miatt a rendőrség fokozott óvatosságot kért az autósoktól.

„A haladás során tartsanak a megszokottnál nagyobb követési távolságot. Abban az esetben, ha gyalogátkelőhöz érnek, fékezzenek, de számítsanak rá, hogy a csúszósabb útviszonyok között a jármű lassabban áll meg” – hangsúlyozta a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság megbízott sajtószóvivője.

Az ónos eső miatt a fővárosban is nehezebben indult a közlekedés, az emberek megfontoltan közlekedtek. A járdákat és az aluljárókba vezető lépcsőket folyamatosan sózták.

Kapcsolódó tartalom

A Magyar Közút már korábban felhívta a figyelmet az ónos eső veszélyére. A társaság ezért országszerte megelőző sószórást is végzett. Egy nap alatt mintegy

5000 tonna sót és 600 ezer liter kalcium-klorid oldatot juttattak ki az utakra, ami többszöröse az ilyenkor megszokott mennyiségnek.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Rosta Tibor)