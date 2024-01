Összeszokott páros vezeti a februárban startoló A Dal 2024-et

A nemzetközi fődíjú dalválasztó előválogató adása február 2-án látható a Dunán – derült ki a Család-barát műsorában. A Duna délelőtti magazinjában bemutatkoztak A Dal 2024 házigazdái: idén is Rókusfalvy Lili és Fodor Imre vezetik a showműsort. Az előadók már gőzerővel készülnek daluk megmérettetésére, az extra fordulóban kialakul az élő show 40-es mezőnye.

Rendhagyó módon Rókusfalvy Lili és Fodor Imre várta hétfőn a Család-barát nézőit. A Duna showműsorainak házigazdái az adásban árulták el, idén is ők vezetik a csatorna nagy múltú dalversenyét. Bejelentették az előválogató időpontját is: A Dal 2024 február 2-án, pénteken 20:45-kor veszi kezdetét. A több száz beküldött dal közül idén először 60 kap lehetőséget a televíziós zsűri előtti bemutatkozásra. A produkciókat Szandi, Németh Alajos Lojzi, Ferenczi György és Egri Péter alkotta zsűri értékeli. A továbbjutó 40-es mezőny február 10-től már az élő show-ban mutatkozhat be.

(Fotó: MTVA)

A válogatók után a versenydalok áthangszerelve térnek vissza a crossover elődöntő fordulóban, ahol neves zenei szakemberek segítik majd az előadókat. A döntőben a produkciók a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara kíséretében hangzanak el.

A dalválasztóban ismert előadók és új tehetségek versengenek a fődíjért. A győztes lemezkészítésre nyer lehetőséget a világhírű Hansa Studios-ban. A berlini patinás helyszínen a mai napig a legismertebb világsztárok veszik fel az albumaikat, így A Dal 2024 győztese különlegesen illusztris társaságban rögzítheti majd lemezét.

A Dal 2024 előválogató – február 2-án 20:45-kor a Dunán.

A Dal 2024 élő show – február 10-től szombatonként 19:35-kor a Dunán.