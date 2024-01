Átadták a Szeged Kultúrájáért díjakat és a Kölcsey-érmeket

Gömöri Krisztián színművész és Molnár László karmester kapta idén a Szeged Kultúrájáért díjat, az elismeréseket hétfőn adták át a magyar kultúra napja alkalmából rendezett ünnepségen.

Botka László (Összefogás Szegedért) polgármester úgy fogalmazott, Szeged a független, a sokszínű, a szabad európai és magyar kultúra bástyája. A város kulturális élete sokszínűségben és szabadságban gyarapszik.

Szegeden kulcsfontosságú a kultúra és a művészetek támogatása, hiszen a kultúra közösségteremtő erő.

Az önkormányzat idei költségvetésében a tervek szerint csaknem 10 milliárd forintot fordít a város kulturális intézményeinek fenntartására,

illetve a független kulturális műhelyek támogatására – hangsúlyozta a polgármester.

Gömöri Krisztián a Miskolci Nemzeti Színház stúdiósa volt, színészi pályáját is itt kezdte 1995-ben. 1997-ben szerződött Szegedre, ahol az elmúlt 25 évben bizonyította színészi sokszínűségét: egyaránt játszott drámákban, operettekben, vígjátékokban, zenés játékokban és musicalekben. Szeged közönsége örökre szívébe zárta emlékezetes alakításaiért, többször nyerte el a Dömötör-díjat.

A színház prózai tagozatának meghatározó, vezető személyisége. Molnár László a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán Farkas Ferenc növendékeként szerzett diplomát, majd Kórodi András magántanítványaként karmester lett. Szolnoki és nyíregyházi pályakezdés után 1978-ban szerződött Szegedre, ahol hosszú ideig a karigazgatói, illetve a zeneigazgatói posztot is betöltötte.

Az idén nyolcvanadik születésnapját ünneplő, komponistaként és zenepedagógusként is aktív művész nevéhez országos hírű operabemutatók kötődnek, de más műfajokban is otthonosan mozog: népszerű musicaleket, operetteket, szimfonikus műveket is sikerrel dirigált.

Munkásságát Dömötör-életműdíjjal ismerték el, a Szegedi Nemzeti Színház örökös tagja.

Az ünnepségen Kölcsey-éremmel ismerték el Czeglédi Ibolya, a Triola Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, Fabulya Andrea tanár, Kárász Zénó színművész, Sugár Ibolya képzőművész, Mihály Illés idegenvezető, Szatmári Csilla muzeológus, közművelődési szakember, Markos Gyöngyi etnográfus, Hevesi Zoltán önkéntes, Hajdu Géza közművelődési szakember, valamint Kiss Róbert táncművész tevékenységét.