Tovább tombol a tél a Skandináv országokban, Sziciíliában viszont kitavaszodik

Vasárnap nagyrészt zavartalan lesz a napsütés, éjszaka azonban nagyobb területen is párássá válik a levegő, főként északkeleten köd, rétegfelhőzet is képződik, amely hétfőn napközben csak lassan oszlik fel. Másutt fátyolfelhőzet zavarja, majd egyre inkább szűri is a napsütést

Csapadék hétfő estig még nem várható. A délies szél vasárnap még csak helyenként, hétfőn már nagyobb területen lesz élénk, az Észak-Dunántúlon erős lökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -11 és -6 fok között alakul, a vastagabb hóval borított részeken, valamint a fagyzugokban ennél hidegebb lesz, a szeles északnyugati részeken viszont kissé enyhébb lehet az idő. Kapcsolódó tartalom Több órás napsütésre számíthatunk vasárnap Nagyrészt felhőtlen időre számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn többnyire 2 és 7 fok között várható, de a felhősebb, párásabb északkeleti területeken ennél hűvösebb is lehet. Időjárási helyzet Európában: Kontinensünk fölé délnyugat felől egy magasny Kapcsolódó tartalom Sarkvidéki hideg tombol: van, ahol másfél méter magasan áll a hó Tombol a tél. Izlandtól délkeletre egy ciklon található, melynek hosszan elnyúló hidegfrontja a Brit-szigetek, valamint már Portugália időjárását is meghatározza. Az említett részeken felhős és csapadékos az idő, a front mentén Írországban zivatarok is kialakultak, a lehullott csapadék mennyisége néhol meghaladja a 70 mm-t. A Kelet-európai-síkság fölött egy nagyobb és egy kisebb légörvény is található, előbbiből esőt, záport, zivatart, utóbbiból havazást jelentettek. Jelentős, de nem szokatlan a hőmérséklet-különbség Európában, maximumok a Skandináv-félszigeten néhol -25 fok alatt maradnak, ezzel szemben Szicíliában, valamint Görögország déli felén +20 fok fölé melegszik fel a levegő. A Kárpát-medence időjárását az anticiklon, majd hétfőn egyre inkább egy okklúziós front alakítja. Kiemelt kép forrása: Járművek haladnak a szakadó hóesésben Stockholmban 2024. január 2-án. A havazás az ország számos pontján okoz komoly fennakadásokat a közlekedésben. Fotó: MTI/EPA/TT Hírügynökség/Anders Wiklund