Rehablitációs program: több mint félmilliárdos támogatás a látássérülteknek

A kormány 600 millió forinttal támogatja a látássérülteket. Az úgynevezett elemi rehabilitációs szolgáltatás segítségével a vakok és gyengénlátók újra visszatérhetnek a hétköznapokba és akár a munka világába is. A szolgáltatás három éve működik sikerrel.

600 millió forinttal támogatja a kormány a látássérültek elemi rehabilitációját

Könnyebben vehetik a mindennapok akadályait a látássérültek az úgynevezett elemi rehabilitáció segítségével. Országszerte látástréningen, pszichológiai tanácsadáson, informatikai foglalkozásokon vehetnek részt és a mi a legfontosabb:

megtanulhatnak az utcán tájékozódni

és közlekedni – hangzott el az M1 Híradójában.

Segítség a mindennapi élethez

Különleges mérőedények és tapintható óra is segíti a látássérültek mindennapjait. Használatukat a veszprémi Hatpont Rehabilitációs Központban is tanítják. A kormány három évvel ezelőtt vezette be az elemi rehabilitációs szolgáltatást, amit 16 éves kortól lehet igénybe venni. Tavaly országszerte több mint ezren tanulták meg, hogyan láthatják el önállóan mindennapi teendőiket.

Csehné Huszics Márta, a Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesületének elnöke elmondta: „Ez a program ad lehetőséget arra, hogy elérjük a látássérülteket, és a mindennapi életüket egyenesbe tévő szolgáltatást tudjunk nyújtani, hiszen

senki nem szeret kiszolgáltatott lenni!”

Nehéz felnőttkor

A kormány, ahogy tavaly, idén is 600 millió forintot fordít az elemi rehabilitációs programra. Ez 60 ezer órányi szolgáltatást biztosít, ami

a munkavállaláshoz is hozzásegítheti a látássérülteket.

Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár a látássérültek problémái kapcsán kifejtette: „Felnőtt korban kifejezetten nehéz problémákat tud előidézni. Gondoljunk a mindennapi tevékenységekre, bármiről is legyen szó, nehezebb információhoz jutni, nehéz közlekedni, nehéz munkát találni, nos ebben segít ez a szolgáltatás.”

Új fejezet

A gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár hangsúlyozta: az elemi rehabilitációs szolgáltatással új fejezethez érkezett a látássérültek támogatása Magyarországon. A szolgáltatást biztosító pályázatra

civil és egyházi szervezetek jelentkezhetnek február 17-ig.

A közmédia adománygyűjtő műsora is támogatta a látássérülteket. Másfél évvel ezelőtt a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének gyűjtött a Jónak lenni jó. Az akció több mint 180 millió forinttal járult hozzá a látássérültek önálló életviteléhez.

Kiemelt kép: MTI