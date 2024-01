Isteni áldásként tekint hivatására Dolhai Attila

A Jászai Mari-díjas színművész művészeti hitvallása jelenik meg a Csináljuk a fesztivált! döntőjébe jutott versenydalában. Az M5 Librettó című műsorának vendégeként az Ezt egy életen át kell játszani kapcsán elmondta, ki tartja benne mindig a lelket, ha pályája kihívás elé állítja.

A színház nemcsak játék – emlegette a régi mondást Dolhai Attila a közmédia kulturális csatornája, az M5 Librettó című műsorában. A több mint két évtizede a pályán lévő színművész, énekes nem tagadja, időről időre adódnak olyan pillanatok a karrierjében, amikor úgy érzi, elakadt, de szerencsére több kapaszkodója is van.

„A családom, a hitem, a vallásom, a küldetéstudatom tart a pályán. Hiszem, hogy nem véletlenül kaptam az adottságomat a Jóistentől. A mélypont közeli szituációkban a feleségem mindig ott van mellettem, tükröt tart elém és visszajelez. Ezek fontos pillanatok. Sok erőt és hitet tud adni egy dal is, ilyen például az idei versenydalom a Csináljuk a fesztivált! műsorban, ami nagy boldogságomra a döntőbe is bekerült” – mondta Dolhai Attila, hozzátéve, hogy nagy kedvence volt mindig is ez a szerzemény, ezért nagy élménynek tartja, hogy előadhatja a Duna műsorában.

„Presser Gábor által egy fantasztikus zenei alapja van a dalnak, kiegészülve Sztevanovity Dusán dalszövegével még inkább pozitív erőt tud adni” – tette hozzá a színművész, aki január 27-én tér vissza az évszázad magyar slágerét kereső versenybe. A teljes beszélgetés újranézhető a Librettó Médiaklikk-oldalán, ahol 60 napig elérhetők a korábbi adások is.

Librettó – hétköznap 18 órától az M5 kulturális csatorna műsorán.

Csináljuk a fesztivált! – utolsó elődöntő szombaton 19:35-től a Dunán.