A SzuperPáros-győztes Szűcs Luca szerint az M4 Sport műsora összehozta a magyar sportolókat

2023 utolsó hetében láthatták az M4 Sport új vetélkedőjét, a SzuperPárost. Hazánk 48 élsportolója mérte össze benne tudását, az elsőséget a kardvívó Szűcs Luca és a vízilabdázó Vigvári Vince kettőse szerezte meg. A győztes páros női tagja a Duna Család-barát című műsora vendégeként idézte fel élményeit, és az olimpiai felkészülésről is beszélt.

December 25-29. között láthatták a Prima Primissima díjas M4 Sport hagyományteremtő céllal indított SzuperPáros című vetélkedőjét. Az öt adás során összesen – korábban egy műsorban együtt soha nem szereplő – 48 magyar élsportoló női és férfi vegyes párosokban mérte össze technikai tudását és fizikai felkészültségét több feladatban. A SzuperPáros címet a kardvívó Szűcs Luca és a vízilabdázó Vigvári Vince nyerte el. „A mindennapokban ritkán adatik meg, hogy más sportágak versenyzőivel találkozzuk, ez a műsor összehozta a hazai sportolókat” – mondta Szűcs Luca a Család-barát stúdiójában. Hozzátette: örült, hogy a vízilabdázó Vigári Vince volt a párja, így a labdajátékokban is jól szerepeltek.

A vb-győztes kardcsapat tagja az előtte álló időszakról is beszélt, az idei párizsi olimpiáról, amelyre már javában készül. Elmondta, úgy érzi nem jelent hátrányt, hogy ezúttal rövidebb felkészülési időszak áll rendelkezésükre. Szűcs Luca elárulta azt is, milyen rituáléja van versenyeken. „Az edzőm ébresztett rá, hogy én nem az a típusú sportoló vagyok, akinek előnyös, ha beszélget a pástra lépés előtt. Nekem az segít, ha előtte elvonulok, ezért az asszók előtt zenét hallgatva készülök a feladatra”.

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) és az MTVA korábban kötött megállapodásának értelmében a szurkolók minden eddiginél közelebbről követhetik a 2024-es olimpiai indulásért küzdő magyar sportolók útját Párizsig. A közmédia sportcsatornája egy olyan magazinműsorral készül, amelyben a lehető legvalóságosabban mutatják be az olimpiára készülő sportolók mindennapjait, illetve készítenek egy ötkarikás podcastot is. Az M4 Sport számos olyan eseményről is beszámol, amely a MOB fontos feladatait mutatja be, így például az olimpiai eskütételt is láthatják a nézők.

A július 26-án kezdődő párizsi ötkarikás játékokat – ahogy 2032-ig az összes nyári és téli olimpiát – a közmédia közvetíti.

