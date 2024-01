Rétvári Bence: Gyurcsányék zártak be iskolákat

Álhír, hogy iskolabezárásokat tervez a kormány, iskolákat Gyurcsányék zártak be – közölte Rétvári Bence az MTI-vel pénteken azt követően, hogy a DK sajtótájékoztatót tartott a témában.

A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára azt írta, közeleg a választási kampány, „Gyurcsányék és a dollármédia megállás nélkül hazudnak”.

„Totális hazug álhír, hogy iskolabezárásokat tervezne a kormány”

– hangsúlyozta Rétvári Bence.

Kapcsolódó tartalom

Hozzáfűzte, „iskolákat Gyurcsányék zártak be, tanárokat Gyurcsányék tettek utcára; a dollárbaloldal ha tehetné, akkor most már az LMBTQ-propagandát is rászabadítaná az iskolákra és az óvodákra”.

A kiemelt kép illusztráció.