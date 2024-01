Elkészült Székesfehérváron az Alba Aréna melletti összekötő út

Elkészült és már használatbavételi engedéllyel is rendelkezik a 7-es főutat a 62-es főúttal összekötő út, amely a székesfehérvári Alba Aréna multifunkcionális csarnok építésének részeként valósult meg 3,5 milliárd forintos összköltséggel.

Cser-Palkovics András (Fidesz) polgármester pénteken, sajtótájékoztatón elmondta, hogy a beruházás teljes egészében nemzeti forrásból jött létre és az út nemcsak a multicsarnok megközelítését, hanem a teljes Alba Ipari Zóna elérhetőségét is jelentősen javítja.

A város a februári közgyűlésén tárgyal az autóbusz-közlekedésről az új úton, és a helyi járatok várhatóan áprilistól közlekednek majd menetrend szerint a területen

– közölte.

Jelezte azt is, hogy a sportcsarnok használatbavételi eljárása is megkezdődött, hamarosan bejelentik az avatás időpontját.

Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy amikor egy út megépül, akkor magával hoz más fejlesztéseket is. Ez így van ebben az esetben is, hiszen már most „sorra nőnek ki a földből” a különböző ipari csarnokok – fűzte hozzá.

Tóth Ferenc az Alba Ipari Zóna ügyvezető igazgatója elmondta, hogy

jelenleg 148 cég működik a területen, amelyek csaknem négyezer embernek adnak munkát, miközben további huszonnyolc vállalkozás a következő években szeretné az üzemcsarnokát, raktárépületét felépíteni, amivel ötezerre nő a munkavállalók létszáma.

Kiemelte, hogy az ipari parkban működő cégek évente 2,4 milliárd forint helyi iparűzési adót és 395 millió forint építményadót fizetnek.

A sajtóanyag szerint Székesfehérvár közúthálózata, valamint kerékpárút-hálózata több mint 3 kilométerrel növekedett és 680 méternyi állami kezelésű, meglévő út újult meg. A teljes kiépített úthálózat mentén közvilágítás és zárt csapadékcsatorna-rendszer jött létre, valamint számos ponton megfigyelőkamera-rendszer létesült.

Kiemelt kép: A drónnal készült felvételen az Alba Aréna fejlesztéséhez kapcsolódó új úthálózat Székesfehérváron az átadás napján, 2024. január 19-én. (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)