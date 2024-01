A kozmetikai termékeknél nagy a verseny: ma már applikáción szeretünk vásárolni

A világjárvány alatt a webáruházak a virágkorukat élték, a bolttulajdonosoknak az elmúlt másfél évben az okozott fejtörést, hogyan tartsák meg a vevőiket, és miként tűnjenek ki a sok versenytárs közül. A gyors e-vásárlás és az 1-2 napos kiszállítás alapkövetelmény lett, így az applikációs webshopok előnyhöz jutnak.

A Dermaonline már több mint tíz éve jól működő kozmetikai termékeket forgalmazó webáruház, a cég alapítója Kissné Éger Ildikó gyógyszerészként szerette volna továbbvinni a szülei üzletét, de nem offline formában, hanem online shopként. A 2013 óta működő dermaonline.hu forgalma 2020-ban, a covid-19-járvány idején számottevően megnőtt, hiszen mindenki kerülte a boltokat és online szerezték be a megszokott, megszeretett bőrápolási termékeket.

„Egyik napról a másikra annyira megnőtt a forgalmunk, hogy weboldalon és a raktárban is kapacitásbővítésre volt szükség. Rengeteg nagynevű versenytárs is akkor lépett be a piacra, akiknek addig nem volt webboltja. Ezek a hatalmas franchise hálózatok kihívás elé állítottak bennünket: el kellett gondolkodnunk azon, hogy miben lehetünk jobbak, hogy megtartsuk a vásárlóinkat.” – emlékezett vissza Kissné Éger Ildikó, a Dermaonline tulajdonosa.

Hol a vásárlói bázis?

A járványkorlátozások feloldása után már nem jöttek maguktól az újabb és újabb vásárlók, így a webshopoknak a siker érdekében olyan koncepciót kellett kitalálni, amivel visszacsábítják az online vevőket.

„A marketingtanácsadónk webshop applikációt fejlesztett, és pont bennünk is addigra érlelődött meg a terv, hogy errefelé nyissunk, tehát a Dermaonline app lett a tesztpéldány. Mivel számunkra fontos, hogy a vásárlóinkkal folyamatos és jó kommunikációt tartsunk fenn, az alkalmazás erre kiváló lehetőség, hiszen mindig ott vagyunk a telefonján. A visszatérő vevők bármikor kérhetnek szakmai tanácsot tőlem. Ezen felül igyekszünk a törzsvásárlóknak mindig kedveskedni, például kis meglepetéseket, termékmintákat küldünk a csomagban.” – meséli a gyógyszerész-cégtulajdonos.

Gyorsaság minden felett

Az elmúlt évek piaci változásai azt mutatják, hogy a személyes kapcsolattartáson, a megnyerő kedvezményeken kívül a gyorsaság lett a kulcsszó mind az oldalak betöltését, mind a kiszállítás sebességét tekintve. Akármilyen profi egy weboldal, lehet, hogy csak 6-8 másodperc alatt töltődik be a vásárló gépén, telefonján, míg az applikációban azonnal megjelennek a képek, kedvezmények, újdonságok.

„A Dermaonline applikáció nagy előnye, hogy tárolja az előző rendelések adatait, tehát a vevő bármikor újra rendelheti a kedvenceit. Ez akkor praktikus, amikor szezonálisan használ valaki egy-egy bőrápolót, például napfényvédőt nyáron, télen pedig hideg időre való kozmetikumot, de fél év alatt elfelejti, mit is vett előzőleg. A visszajelzések szerint az is fontos a vásárlóinknak, hogy a kosár tartalmát elmenti a rendszer, bármikor visszatérhetünk az appba, nem veszik el a rendelés. Ha a vásárlók bizonytalanok egy bőrprobléma vagy termék kapcsán, hatóanyag alapján is tudnak keresni az appban.” – részletezi Kissné Éger Ildikó.

Trendek alapján érdemes fejleszteni

Fontos, hogy egy vásárló több szolgáltatást is kapjon, még olyat is, amiről nem gondolja, hogy szüksége van rá vagy kényelmesebbé teheti számára a vásárlást. A keresési adatok alapján tudható, mit keresnek az emberek a leginkább, így ezekre az igényekre érdemes fejleszteni a webshopokat is.

„Az utóbbi években hatalmas trend a többlépéses bőrápolási rutin, az applikációban már rutin szerint is ajánlunk termékcsomagokat. Sőt, észrevettük, hogy egyre tudatosabbak bőrápolás terén a vásárlók, régebben csak bőrtípus alapján válogattak kozmetikumot, ma már hatóanyagokra keresnek rá, úgyhogy lehetővé tettük, hogy a top 10 legnépszerűbb hatóanyag is látható legyen a menürendszerben.” – mondja a gyógyszerész.

A webshop gyorsasága mellett nagy igény van arra is, hogy a megrendelt csomag néhány napon belül megérkezzen a vevőhöz, tehát a szállítás terén is olyan szolgáltatóra van szüksége az üzleteknek, amelynek kiterjedt, megbízható és gyors hálózata van – ha ez mind megvalósul, a vásárló szinte biztosan visszatér a bevált applikációba vagy webshopba.