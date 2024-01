A jelenlegi mínuszokban is elérhető az egyenletes meleg

Az elmúlt napok mínuszaiban előfordulhatott, hogy otthonunk fűtési rendszere nem bizonyult elegendőnek ahhoz, hogy komfortos meleget teremtsünk általa. A gáz- és villanyfűtés mellett milyen korszerű kiegészítő vagy akár helyettesítő megoldást javasolt, hogy az komfortos és energiatakarékos is legyen?

A klímás fűtés hatékonyságát több tényező is befolyásolhatja, még akkor is, ha a legoptimálisabb és legújabb klímakészüléket választjuk. Ajánlott kifejezetten fűtésre optimalizált hőszivattyút beépíttetni, ugyanis ezek műszaki tulajdonságait éppen arra fejlesztették ki, hogy az épület kizárólagos fűtése csekély energiafelvétel mellett megvalósítható legyen. Ez az alacsony energiabefektetés pedig lehet egy fűtő klíma, amely kiegészítő fűtőberendezésként már képes kellemes hőmérsékletet teremteni az otthonunkban. Emellett lényeges, hogy szakember segítségével olyan légkondicionálót válasszunk, ami alkalmas a teljes tér befűtésére. A túl nagy vagy túl kicsi berendezés amellett, hogy nem lesz energiahatékony, még a berendezés élettartamára is káros hatással lehet.

Stuller István, a Gree szakembere szerint a leglényegesebb szempont, hogy az épület mennyire szigetelt, mert ez jelentősen befolyásolja a fűtési hatékonyságot. Jó szigetelés esetén a hőveszteség kisebb, és így kevesebb energia kell a helyiségek melegen tartásához. Ugyanilyen fontos a nyílászárók minősége, ugyanis egy jól szigetelő ablak vagy ajtó szintén jelentősen csökkenti a hőveszteséget. Ugyanennyire lényeges a rendszeres karbantartás is, mert ha a berendezés elkoszolódik, a hatékonysága csökkenni fog.

A legújabb a legjobb?

Ha lakásfelújítás vagy házépítés előtt állunk, felmerülhet bennünk a kérdés, hogy érdemes-e az elérhető legújabb modellt megvenni, vagy egy régebbi, de megbízható márka egyik típusa is legalább olyan energiatakarékos és hatékony lesz, tettük fel a kérdést a Gree lakossági klíma üzletági képviselőjének.

„Léteznek kifejezetten fűtésre optimalizált klímák. Ezeket úgy tervezik meg, hogy a lehető legalacsonyabb mértékű villamosenergia felhasználás mellett a lehető legmagasabb fűtési energiát legyenek képesek leadni. A Gree gyár mindig élen járt az innováció területén, mérnökei folyamatosan új technikai megoldásokat dolgoznak ki, így minél újabb egy modell, annál valószínűbb, hogy már rendelkezik azokkal a korszerű fejlesztésekkel, melyek révén elérhető az legenergiahatékonyabb működés. Ide sorolhatók például a mesterséges intelligenciával rendelkező klímaberendezések is, mint a Gree Smart R. Továbbá arról se feledkezzünk meg, hogy az újabb és újabb európai környezetvédelmi rendelkezésekkel is arra próbálják ösztönözni a gyártókat, hogy nagyobb hangsúlyt fektessenek a berendezéseik energiapazarlásának csökkentésére.”

Egyéni igények

Ha speciálisak az otthonunk adottságai, vagy éppen az életvitelünk olyan, hogy az energiahatékonyság érdekében érdemes előre tervezni a klimatizálást, akkor is vannak lehetőségeink, hiszen a légkondicionálókat már az egyéni igényekre tervezik.

„Ma már elérhetőek olyan okos légkondicionálók, amelyek képesek tanulni a felhasználói szokásokat, és ez alapján optimalizálni a szükséges energiafelhasználást, illetve léteznek olyan okosotthon-vezérlő egységek, melyek folyamatosan ellenőrzik és automatizálják a berendezés működését, ezáltal mindig csak az éppen szükséges energiát fogja felhasználni az üzemelés közben.” – részletezi Stuller István.

TOP 5 tipp a profitól

Íme 5 jó tanács a szakértőtől, hogy mindig ideális legyen a hőmérséklet az otthonunkban energiapazarlás nélkül: