BM: Minden feltétel adott a tanárok és óvónők béremeléséhez

Minden feltétel adott a tanárok és óvónők béremeléséhez – közölte a Belügyminisztérium (BM) csütörtökön.

Közleményükben azt írták: a szakmai és társadalmi egyeztetések lezárását követően a kormány a szerdai ülése után rendeletben pontosította a tanárok és óvónők béremeléséhez szükséges részletszabályokat, hogy az érintettek már a februári kifizetéskor az emelt bérüket kaphassák.

A rendelet megjelenésével minden feltétel adott az új, emelt bért tartalmazó kinevezésmódosítások kiadásához. A rendelet alapján az új kinevezéseket január 30-ig kaphatják meg az érintettek – jelezték.

A tájékoztatás szerint

a tanárok, tanítók, gyógypedagógusok és óvónők bére januártól átlagosan 32,2 százalékkal emelkedik, és a béremelés a következő két évben is folytatódik. A béremelés 140 ezer köznevelésben dolgozó pedagógust érint

– hívták fel a figyelmet.

Az idei béremelésre a kormány létrehoz egy alapot, amelyben 340 milliárd forintot különít el. A béremeléshez szükséges forrás döntő többségét a magyar költségvetés biztosítja – tették hozzá.

A BM sajnálattal látja, hogy „ennek ellenére a brüsszeli és magyar baloldal politikusai még most is mindent megtesznek azért, hogy Brüsszel ne fizesse ki a Magyarországnak járó uniós forrásokat”.

A rendelet értelmében a pályakezdő gyakornokok bére 2024-ben 528 800 forint. Pedagógus I. kategóriában a havi illetmény alsó határa 410 ezer forintról 538 ezer forintra nő, pedagógus II. kategóriában pedig 430 ezer forintról 555 ezer forintra. Mesterpedagógus kategóriában a havi illetmény alsó határa 520 ezer forintról 630 ezer forintra nő, a kutatótanárok esetében pedig 640 ezer forintról 750 ezer forintra.

A közleményben kitértek arra is, hogy a pedagógusok az alsó sávhatárnál többet is kereshetnek.

Az egyes fokozatokhoz tartozó illetménysávon belül az emelés mértékét a későbbiekben növelheti például a szakmai gyakorlati idő, a végzettség, az önként vállalt többletfeladatok, a tanított tantárgyak száma és a munkakör munkaerőpiaci pozíciója.

A mesterfokozat meglétével további 2 százalékos, egyes kiemelt tantárgyak tanítása (matematika, kémia, biológia, fizika, földrajz, természettudomány, digitális kultúra) esetén további 4 százalékos illetményemelés jár.

A BM szerint a teljesítménybérezés miatt azok is jól járnak, akik többet tesznek a gyermekekért és nagyobb mértékben emelkedik a fizetése például azoknak is, akik hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkoznak. Hiszen a bérrel párhuzamosan nő az esélyteremtési illetményrész mértéke is: a felzárkózó vagy kedvezményezett településen tanítók bére továbbra is 20 százalékkal magasabb kell, hogy legyen.

A rendelet azt is rögzíti, hogy teljesítményértékelés alapján az illetmény nem csökkenthető

– tették hozzá.

A tanárok átlagbére a mostani emeléssel eléri a diplomás átlagbér 71,8 százalékát, a további emelésekkel pedig 2025-re eléri a 80 százalékát – hangsúlyozták.

Kormányhatározat rögzíti azt is, hogy ha a diplomás átlagbér emelkedése a tervezettől eltérő, a béremelés mértékét indexálni kell, ezért a kormány az év folyamán monitorozza majd az átlagbérek alakulását.

Emlékeztettek:

a tanárok és óvónők bére 2010 óta több ütemben emelkedett, 2013 és 2017 között 50 százalékos, 2020-ban és 2022-ben 10-10 százalékos, 2023-ban pedig átlagosan 14 százalékos béremelés történt.

A kormány azt is bejelentette, hogy a köznevelésben dolgozó pedagógusok béremelésével párhuzamosan 24 ezer szakképzésben oktató bérét is emeli – áll a közleményben.

