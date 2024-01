Tízéves termelési csúcsról számolt be az Audi Hungaria

Tízéves termelési csúcsát döntötte meg az Audi Hungaria Zrt. 2023-ban azzal, hogy közel 178 ezer gépjárművet és több mint 1,66 millió motort állított elő – közölte a társaság szerdán az MTI-vel.

A leányvállalatával, az Audi Hungaria Ahead Kft.-vel együttesen tavaly 12 143 embert foglalkoztató győri cég közleménye szerint tavaly 177 775 gépjárművet állítottak elő a tavalyelőtti 171 134 után, míg motorból 1 660 425 darab készült Győrben a 2022-ben gyártott 1 677 545 után. A legyártott motorokon belül 114 058 darab volt elektromos, a tavalyelőtti 108 097 után – közölték.

A vállalat a belső égésű motorok között 158 802 háromhengeres-, 806 685 négyhengeres benzin- és 198 802 dízelmotort gyártott. Az öthengeres benzinmotorból 19 734 készült, hathengeres motorból továbbá 277 081 benzin- és 78 905 dízelmotor. Az Audi Hungaria 2023-ban 6216 tízhengeres benzinmotort gyártott.

A tavaly fennállásának 30. évfordulóját ünneplő vállalat igazgatóságának elnöke Alfons Dintnert idézve a közleményében felhívták a figyelmet arra, hogy 2023-ban nemcsak a járműgyártásban, hanem az exkluzív széria karosszériaelemek gyártásában és az elektromos hajtások gyártásában is rekordot döntöttek.

Az itt gyártott gépjárművek közül 94 283 darab volt Q3-as típus, 73 806 darab Q3 Sportback, 6 850 Audi TT Coupé és 2681 TT Roadster. A Q3 és Q3 Sportback modellek közül 24 579 plug-in-hibrid és 5393 mild hibrid készült 2023-ban – írták.

Kitértek arra, hogy a vállalat a motor- és járműgyártás mellett kompetenciaalapú beszerzési, IT- és pénzügyi szolgáltatásokat is kínál, továbbá a munkatársak magas színvonalú műszaki fejlesztéssel is foglalkoznak.

A 2001 óta működő műszaki fejlesztés területe 2023-ban új kompetenciákkal bővült, így az eddigi belsőégésű és elektromos hajtásmodulok fejlesztését a teljes hajtásrendszerre kiterjesztették.

Az Audi Hungaria Zrt. 2023. december 31-én 11 663 munkatársat foglalkoztatott, ezzel 2023-ban is a régió legnagyobb munkaadója volt, de a tavaly alapított leányvállalatával együtt összesen 12 143 embernek ad munkát – jelezték.

A Volkswagen-konszern számára nyújtott, a termeléshez nem közvetlenül kapcsolódó, így a beszerzés, az IT- és a pénzügyi szolgáltatásokhoz tartozó szolgáltatási tevékenységeket magába foglaló leányvállalat ügyfélköre az elmúlt évben folyamatosan bővült – jelezték a közleményben.

A vállalatnál 2024-ben az Audi modellek gyártása mellett elindul a Cupra Terramar sorozatgyártása és az új elektromos motorgeneráció, az MEBeco gyártására is megkezdődtek az előkészületek.

A győri székhelyű Audi Hungaria Zrt. az Audi konszern tagja, az Audi és Volkswagen konszern központi motorszállítója. Korábbi tájékoztatásuk szerint 2022-ben 8,436 milliárd euró (3274,9 milliárd forint) árbevételt ért el a vállalat, adózott eredménye pedig 343 millió euró lett (133,1 milliárd forint). Árbevételük 2021-ben 7,717 milliárd euró (2866,48 milliárd forint), adózott eredményük 332 millió euró (12,332 milliárd forint) volt.

Kiemelt kép: Robotok dolgoznak az Audi Hungária Zrt. győri karosszériaüzemében 2017. május 23-án (Fotó: MTI/ Krizsán Csaba)