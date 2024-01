A Mandiner hetilap kiemelt témáit dolgozzák fel szerda esténként a Kossuth rádióban

A Mandiner című hetilap legfontosabb témáit dolgozzák fel szakértő vendégekkel minden szerdán a Kossuth rádióban, a nyomtatott lapszám megjelenése előtti estén – közölte Szalai Zoltán lapigazgató a rádió Jó reggelt, Magyarország! szerdai adásában.

Az együttműködés keretében készülő műsorban lesz arra lehetőség, hogy egy-egy témát kibontsanak, elmélyítsenek, esetleg olyan szakértőket is megszólaltassanak, akik a lapban nem kaptak szerepet – mondta el Szalai Zoltán, kifejezve meggyőződését, hogy sikeres lesz a közös projekt.

A lapigazgató közlése szerint a Kossuth Rádió hallgatói szerda esténként megtudhatják, mi lesz a Mandiner címlapsztorija, de a hetilap további érdekes témáiról is szó esik, és néhány podcast-részlet is adásba kerül majd. Azt is elárulta, hogy az első adás egyik fő témája az európai uniós pénzek ügye, a szakértő vendég pedig Sándor Lénárd professzor, a Mathias Corvinus Collegium nemzetközi jogi műhelyének vezetője lesz.

Szalai Zoltán kitért arra is, hogy ma már minden médium több különböző felületen működik, így a Mandiner is jelen van a közösségi oldalakon és készítenek podcasteket is, ugyanakkor egyike azon lapoknak, amelyek nyomtatott verziója is növekedni tud. Ezért úgy látják, van egy olyan olvasóközönség, amely le akar ülni, el akar mélyedni egy-egy témában.

A legtöbben már online fogyasztják a médiumokat, a Mandiner online-nak napi 200-250 ezer látogatója van, viszont akik printet szeretnek olvasni, azok nagyon kitartóak – fűzte hozzá a lapigazgató.

Az M1 csatorna délelőtti adásában Szalai Zoltán hangsúlyozta, nagyon örülnek a kooperációnak. Kiemelte, a műsor házigazdája Juhász Zsolt, a Kossuth Rádió műsorvezetője lesz. Ez garanciát jelent arra, hogy érdekes beszélgetések hangzanak majd el – tette hozzá.

A lapigazgató véleménye szerint a hallgatókat a mandineres stílus, hangvétel, világlátás vonzza majd, az, ami miatt az olvasók is szeretik a hetilapot. Ma már az a kulcskérdés, ki tud úgy, olyan látásmóddal beszélni valamiről, hogy az emberek kíváncsiak legyenek, vajon ők mit mondanak erről – fogalmazott Szalai Zoltán. Hozzáfűzte, ezt az egyedi hangvételt szeretnék a rádióműsorba is behozni, az adásokban a Mandiner látásmódja fog megjelenni.