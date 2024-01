Kábítószer-kereskedők ellen emeltek vádat Kalocsán

Vádat emelt egy miskei család tagjai és ellátóik, egy jánoshalmi férfi és nő ellen a Kalocsai Járási Ügyészség, mert közel fél éven át kereskedtek pszichoaktív anyaggal – tudatta a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség kedden az MTI-vel.

Kövecs Máté helyettes sajtószóvivő közölte: a vádirat szerint a miskei család tagjai – anya és lánya, valamint élettársaik – 2023 januárjától kezdték el árulni az új pszichoaktív anyagnak minősülő kristályt.

A tudatmódosító szerből ellátóiktól 36 alkalommal vásároltak 10-10 ezer forint értékben, majd a kristályt kisebb, alufóliába csomagolt adagokra osztották. Öt rendszeres és tizenhat alkalmi vevőjük az éppen otthon tartózkodó családtagnak egy-egy pakkért ezer forintot fizetett.

A lány és élettársa két fiatal- és egy gyermekkorú személynek is értékesített a kristályból.

A vádlottakat 2023. május 31-én egy összehangolt rendőri akció során vették őrizetbe.

Az ekkor tartott kutatásokon a jánoshalmi nőtől kristályt, amfetamint és jelentős mennyiségű készpénzt, a jánoshalmi férfitől kilenc tő kendert, míg a miskei édesanyától értékesítésre szánt kristályt foglaltak le.

Az ügyészég a miskei vádlottakat bűnszövetségben elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel, a lányt és élettársát emellett a 18. életévét be nem töltött személynek új pszichoaktív anyag átadásával elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel is, míg a jánoshalmi vádlottakat kábítószer-birtoklással is vádolja.