Eifert János fotóművész alkotásaiból nyílik kiállítás Hódmezővásárhelyen

Eifert János lovakat ábrázoló fotográfiáiból nyílik Equus Caballus címmel kiállítás a művész szülővárosában, Hódmezővásárhelyen hétfőn a magyar kultúra napja alkalmából.

A fotóművész az MTI-nek úgy fogalmazott, akár néhány szerencsés pillanat eredményeként is születhetnek olyan képek, melyekből kiállítás rendezhető, de egy téma akkor dolgozható föl igazán, ha azzal éveket vagy akár évtizedeket foglalkozik az ember.

A táncművészet mellett az ember és a természet kapcsolata volt az az egyik kérdés, amely pályája során mindig is foglalkoztatta, lovakról is évtizedek óta készít képeket. Sorozata mutatja be a Bükki Nemzeti Parkban, a Sebesvíz-völgyében található lipicai ménest, de külföldi utazásai során is többször megragadta ez a téma – mondta.

Eifert János szerint, ha valaki elmélyülten foglalkozik egy kérdéssel, akkor a kézenfekvő látvány, a vizuális megjelenítés, a mozgás szépsége mellett mélyebb jelenségeket is ábrázolhat képein.

A lovak – a kutyák mellett – az ember legősibb társai, viselkedésükben az emberihez hasonló érzelmek is megfigyelhetők.

A tárlaton látható fotográfiák a Zalai dombságban, Bocskán, Vígh Pisti lovastanyáján készültek öt-hat év alatt. A hosszú idő során szinte baráti viszonyt alakított ki a lovakkal, amelyeket név szerint ismert. A képek jó része hajnaltájt készült, hogy a legszebb pillanatban, különleges atmoszférában, a napfelkelte idején mutassa be a lovakat.

Hódmezővásárhely szülötteként Eifert János – mint mondta – miden lehetőséget megragad, hogy visszatérhessen a városba. A Németh László Gimnázium és Általános Iskola aulájában egy hónapon át látható tárlatra a hely adottságaihoz illeszkedve 25 képet választott ki. Kiállításai hagyományaihoz híven a megnyitót követően tárlatvezetésen mutatja be a fotográfiákat, hogy így teremtsen közvetlen kapcsolatot a közönséggel.

Eifert János, a hazai fotóművészet egyik legismertebb képviselője 1943-ban született Hódmezővásárhelyen.

Pályafutását a Honvéd Táncegyüttesben kezdte táncosként. Vidéki és külföldi útjain állandóan fényképezett, erre biztatta az együttes akkori koreográfusa, Novák Ferenc is. Fényképei, képriportjai, írásai rendszeresen jelennek meg a szaksajtóban, hazai és külföldi lapokban, könyvekben, kiadványokban, az elektronikus sajtóban.

Munkásságát nem lehet egységes stíluskategóriákba rendezni, sokoldalú, folyamatosan megújuló, kísérletező alkat. Tánc- és aktfotói, természetképei, valamint alkalmazott fotói alapozták meg ismertségét. Tanárként, előadóként, szakíróként és szakértőként is tevékenykedik.

Kiemelt kép: A Balogh Rudolf-díjjal kitüntetett Eifert János fotóművész a Kettőstudat című alkotásával budapesti otthonának kertjében 2021. szeptember 28-án.(Fotó: MTI/Cseke Csilla)