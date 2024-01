Késsel sebezte halálra egy őrjöngő férfi a hős rendőrt Budapesten, egy évvel a tragédia után megrendítő videóval emlékeznek Baumann Péterre

Megrendítő interjú adott a hős rendőr családja és kollégái.

„Pontosan egy éve örökre elveszítettük szeretett kollégánkat, Baumann Péter rendőr főhadnagyot.

Egy éve Péter esküje szerint cselekedett, úgy ahogy a mai nap is tenné, ha megtehetné. Szolgált és védett, legfőbb feladatáért, hogy megvédje az embereket, az életét áldozta.

Kollégánkat 2023. január 12-én éjszaka intézkedés közben késsel sebezte halálra egy őrjöngő férfi egy újbudai társasházban. Két társát, Dobos László főtörzszászlóst és Kállai László főtörzszászlóst a támadó súlyosan megsebesítette. Ma hősünk előtt tisztelgünk, és rá emlékezünk. Emléktáblája előtt, a XI. Kerületi Rendőrkapitányságon Péter családja, a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a kerületi önkormányzat vezetői, kollégák, barátok rótták le kegyeletüket” – írták a Budapesti Rendőr-főkapitányság közösségi oldalán.

Az elhunyt rendőr családja is nyilatkozott a közzétett videóban, édesanyja azt mondta, hogy egy dolog volt, amit nem tudott teljesíteni. Amikor idősebb fia harmincéves lett, akkor egy tortával lepte meg és ígéretet tett Péternek is. „Akkor megígértem, hogy hozom majd a harmincast neki is, de ez már csak ígéret maradt” – mondta az édesanya.

Mint ismert, a fiatal rendőr mindössze 29 évet élt.

A XI. Kerületi Rendőrkapitányságon tartott koszorúzáson a kollégák és barátok mellett a hősi halált halt körzeti megbízott családja is részt vett.