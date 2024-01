Hornung Ágnes: Tizenhárom éve épül a családbarát Magyarország

Tizenhárom éve épül a családbarát Magyarország – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára pénteken egy könyvbemutatón.

Hornung Ágnes a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS), valamint a Századvég együttműködésében megjelent Család-Érték-Tér – Tanulmányok a családi értékekről című kötet bemutatóján kiemelte, a kiadvány alapjául szolgáló Századvég-felmérés is bizonyítja, hogy Magyarország családpárti ország, és ez már 13 éve van így.

2010 óta szeretnék átadni azt az üzenetet, hogy családban élni jó, az eszmét pedig több mint 30 féle családpolitikai intézkedés támogatja annak érdekében, hogy minden vágyott gyerek megszülethessen – mondta az államtitkár.

Hornung Ágnes közölte,

a kormány egyszerre szeretné támogatni az otthonteremtést, az anyagi biztonság elérését, valamint a munka és a magánélet egyensúlyának elérését.

Az otthonteremtést segíti például a 12 napja futó új csok plusz, amely iránt intenzív az érdeklődés, az anyagi biztonságot a családi adókedvezmény, a munka és a magánélet egyensúlyát pedig a bölcsődefejlesztések támogatják. Utóbbinak köszönhetően 2010 óta megduplázták a bölcspőei férőhelyek számát, és megháromszorozták azon települések számát, amelyeken bölcsődei ellátás érhető el – ismertette az államtitkár.

Úgy folytatta: ettől az évtől pedig nagyobb hangsúlyt helyeznek a családok testi-lelki-szellemi egészségére, mivel úgy vélik, ez elengedhetetlen alap ahhoz, hogy minden vágyott gyerek megszülethessen és családban nőhessen fel.

Hornung Ágnes a kiadványt méltatva azt mondta, a tanulmányok nagyban segíthetik a kormány munkáját: egyrészt megerősítik, hogy a családpolitika iránya jó, és pozitív a megítélése, ugyanakkor az is megmutatják, mely területeken van szükség továbblépésre, beavatkozásra, finomhangolásra.

Fűrész Tünde, a KINCS elnöke arról beszélt, hogy a Századvég 60 ezer ember megkérdezésével készült felmérésének eredményei szerint a magyar alapvetően családpárti és családbarát nemzet, a magyar emberek meghatározó értéknek tartják az életben a családot, a fiatalok még mindig legalább kettő gyermekben gondolkoznak, a párkapcsolatok közül pedig a házasságot tartják a legnépszerűbb és a legideálisabb formának.

A kutatásból ugyanakkor negatív tendenciák is látszanak, úgy mint, hogy egyre nő a gyermektelenek száma, területi alapon vannak különbségek Magyarországon, és egyre több hatás rombolja a családi értékeket és megkérdőjelezi a család fogalmát is – számolt be róla a KINCS elnöke.

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára az egyetemes keresztény kultúrára, a hagyományos értékekere és a családokra leselkedő negatív folyamatokról és kihívásokról beszélt. Elmondta, hogy 30-40 éve indult Európában, majd elért Magyarországra is az a folyamat, hogy csökken a gyermekvállalási kedv, amely demográfiai és munkaerőpiaci egyensúlytalanságot okoz. Ezt a problémát egyes országok bevándorlással, népességtelepítéssel igyekeznek orvosolni, amely azonban kibillenti a társadalmi együttélés kereteit és politikai problémákhoz vezethet – mondta az államtitkár.

Magyarország ehelyett Európa legerősebb és legkifinomultabb családtámogatási rendszerét tartja fenn, mert a jelenlegi kormány már látta, milyen veszélyeket rejt magában egy hiányzó vagy elhibázott családtámogatási rendszer:

a Bokros-csomag, majd a 2002 után szétvert családtámogatási rendszer miatt ugyanis évente 15-20 ezer gyermekkel kevesebb született Magyarországon – mondta el Panyi Miklós.

Véleménye szerint azonban nem csak a gazdasági és társadalmi folyamatok okozta kihívásokkal kell küzdeni, hanem az agresszív, liberális szellemiséggel is, amely azt célozza, hogy a hagyományos társadalmi normákat szétverje, a biológiai kétneműséget megkérdőjelezze, szétverje a keresztény kulturális örökséget, és a nemzetet magát is.

A családi értékek védelméről szóló kerekasztal-beszélgetésen a családokat érintő kihívásokról, valamint 2010. előtti és utáni helyzetükről beszélgettek.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára azt mondta, hogy 2002-ben megszüntették az otthonteremtési támogatást, a családi adókedvezményt, és összekeverték a családpolitikát a szociális segélyezéssel, ezzel szemben most fantasztikus lehetőségeik vannak a családoknak.

Felhívta a figyelmet arra, hogy az anyagi támogatások mellett valóban fontos a lelki oldallal is foglalkozni, mert anélkül nem fognak megszületni a vágyott gyerekek, emellett szerinte vonzóvá kell tenni a nagycsaládos létet a fiatalok előtt, és tudatosítani kell az emberekben azt is, hogy hiába gazdag egy nemzet, ha nem tiszteli a családot, a nemzetet és a hitet, akkor süllyedésnek indul.

Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) elnöke arról beszélt, hogy 2010. előtt a családok magukra voltak hagyva, a gyerekvállalás pedig szegénységi kockázatot jelentett. Véleménye szerint az utazási kedvezmények, az ingyen tankönyv, és a gyermekétkeztetés támogatása mind a családi pótlék közvetett emelését jelenti, a nagycsaládosok szempontjából pedig a családi adókedvezmény bevezetését emelte ki a legnagyobb segítségként.

Szita Károly, Kaposvár polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke azt hangsúlyozta, hogy a családot, a hagyományos értékeket megkérdőjelező véleményekre nem legyinteni kell, hanem beleállni a vitákba, és keményen kiállni a véleményünk mellett. A most megjelent kötetben – az előszó szerint – olyan témákat járnak körül, mint a család működése, a családdal, a házassággal és a gyerekvállalással kapcsolatos értékrend, a családpolitikai intézkedések megítélése, valamint a vallásossággal és a cigánysággal kapcsolatos attitűdök.