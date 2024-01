Érkeznek az emelt nyugdíjak, és a 13. havi juttatásra sem kell már sokat várni

Ma utalták át a hat százalékkal megemelt nyugdíjakat, ami átlagosan 13 ezer forinttal nagyobb összeget jelent az előző havinál. Az emelés nemcsak az öregségi nyugdíjasokat érinti, hanem minden nyugdíjszerű ellátásban részesülőt, összesen két és fél millió embert. Februárban pedig az emelt összegű 13. havi nyugdíj is érkezik majd. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő azt mondta: a kormány a mostani háborús időkben is megőrzi a nyugdíjak vásárlóértékét.

„Nagyon örülünk a nyugdíjemeléseknek. Mindig van mire költeni: nyugdíjas klubba járunk, kirándulni járunk” – mondta egy kaposvári nyugdíjas.

A kaposvári nyugdíjasok az online árfigyelőt is használják, hogy minél többet tudjanak spórolni. Mindig örülnek a plusz forintoknak, mert így az unokákat is könnyebben tudják támogatni.

„Három nagyfiú unokám van. Névnap, születésnap, egyéb alkalmak, mindig fix tarifát kapnak, most emelem a tarifát” – árulta el egy másik nyugdíjas nő.

Pénteken érkezik az első emelt nyugdíj, amelynek mértéke 6 százalékkal emelkedett januártól, ez átlagosan havi 13 ezer forintos emelést jelent

– erről beszélt Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a közösségi oldalára feltöltött videóban.

A kormány tehát a mostani háborús időkben is megőrzi a nyugdíjak vásárlóértékét idén is garantált az inflációkövető nyugdíjemelés. Az inflációt a kormány csökkenő pályára állította, de ha az év végére esetleg kiderül, hogy az idei éves infláció mégis magasabb lenne a most becsült 6 százaléknál akkor az év végén az inflációkövető nyugdíj-kiegészítés is garantált.

Szentkirályi Alexandra emlékeztetett:

Európában a magyar nyugdíjasok fizetik a legalacsonyabb gáz- és áramárat.

A kormányszóvivő hozzátette: Brüsszellel emiatt is vitában állunk, mert a rezsitámogatás eltörlésére akarnak kényszeríteni minket.

A nyugdíjemelés nemcsak az öregségi nyugdíjasokat érinti, hanem minden nyugdíjszerű ellátásban részesülőt, azaz mintegy 2,5 millió embert.

A januári 6 százalékos emelés után februárban ráadásul a 13. havi nyugdíjat is emelt összegben kapják meg az idősek, így az év második hónapjában kéthavi járandóság érkezik.

„Egyszerre érkezik egy nagyobb összeg, amelyet esetleg egy előre hozott vagy egy már betervezett nagyobb beruházásra is felhasználhatnak. Egy háztartásba mindig valami elromlik pótolni kell, de természetesen ilyenkor az unokák is meg maga a nyugdíjas is egy kicsit kényezteti magát, úgyhogy nagyon jó” – mondta Ábrahám Katalin, az Idősügyi Tanács tagja.

Orbán Viktor kormányfő tavaly december elején a Kossuth Rádióban beszélt a januári 6 százalékos nyugdíjemelésről. Pénteken pedig a közösségi oldalán azt írta: jön az emelt összegű nyugdíj, megvédjük a nyugdíjasokat.

