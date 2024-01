A Kárpát-medence öröksége a Duna World-ön

Január 13-tól szombaton reggelenként a Kárpát-medence lenyűgöző természeti és kulturális kincsekben gazdag világába kalauzolja el a nézőket a Kárpáti Krónika című magazinműsor. Az epizódokat a Duna World tűzi műsorára, elsőként a háború sújtotta ukrán területekről is jelentkezik.

A műsor összefoglaló jelleggel válogatja össze az M1 csatorna külhoni tematikájú műsoraiból származó adásokat. A Felvidék ma, Kárpátalja ma, Erdély ma, Partium ma és Délvidék ma című műsorok napi rendszerességgel mutatják be Kárpát-medence különböző régióit, és most a Kárpáti Krónika által ezekből a lebilincselő történetekből és helyszínekből készültek válogatások.

A Kárpáti Krónikában klasszikus riportokkal és színes látványvilággal mutatják be a különböző határon túli helyszíneket. A történelmi, kulturális és földrajzi érdekességek segítségével a nézők bepillanthatnak a helyszínek mindennapjaiba.

A műsor azonban nemcsak a Kárpát-medencei magyarságnak kínál betekintést, hanem a diaszpórában élő magyarság számára is. A Duna World csatorna révén a műsor eléri a tengerentúli nézőket is, és lehetőséget teremt arra, hogy a Kárpát-medence gazdag kulturális örökségét és hétköznapi történéseit megismerhessék.

A szombati részben a közel hétszáz napja tartó orosz-ukrán háborúról is szó lesz. Az összeállítás bemutatja az egykor békés városokat, és megismerhetjük a most ott élő embereket. Az adásban helyiek vallanak arról, hogyan kellett az otthon maradottaknak alkalmazkodniuk a háborús körülményekhez. Valamint az erdélyi riportban a bukovinai székelység születésnapjáról is megemlékeznek.

Kárpáti Krónika – szombat reggelenként a Duna World-ön