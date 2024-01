A 85 éves Korda Györgyöt köszönti tematikus hétvégéjén a Dankó Rádió

Idén is minden hétvégén tematikus adásokkal várja hallgatóit a Dankó Rádió. Következőként Korda György, Artisjus- és Fonogram-díjas magyar énekest, kiváló művészt ünnepli a magyar zene rádiója. Január 13-án és 14-én a Dankó Extra, a Jó pihenést! és a Szív küldi szívnek szívesen című műsorokban hallhatják legnagyobb slágereit egy exkluzív interjút is.

Korda György Magyarország egyik legismertebb előadója, a magyar könnyűzene állócsillaga. Az előadóművész 1939. január 4-én született, karrierjét a húszas évei elején kezdte: idén már 66 éve, hogy a színpadon áll.

Minden megjelent albuma aranylemez lett, közel hárommillió hanghordozót adott el. Feleségével, Balázs Klárival közösen immár negyven éve sikert sikerre halmozva ma is aktívan koncertezik, és a képernyőn is rendszeresen látható.

A Magyar Érdemrend kiskeresztjével és tisztikeresztjével kitüntetett, Artisjus-, eMeRTon- és Fonogram-díjas énekes már három évada a Csináljuk a fesztivált! zsűritagjaként vesz részt a Duna közkedvelt zenés showműsorában, feleségével együtt. Az énekes, mint televíziós pókerközvetítő is sikeres, amivel nemcsak saját, hanem a kártyajáték hazai népszerűségét is növelte. A közönség iránti múlhatatlan szeretetének és alázatának is köszönhető, hogy az 1958-ban először színpadra lépett előadóművész a mai napig óriási népszerűségnek örvend valamennyi korosztály körében.

A közmédia többször is megemlékezett az évfordulóról: Korda Györgyöt születésnapján, január 4-én az M1 Ma reggel műsorában élőben köszöntötték, amit az énekes meghatottan fogadott. A Csináljuk a fesztivált! szombati adásában tortával köszöntötték őt zsűritársai. Az ünneplés további részeként január 14-én, vasárnap 11:00-tól a Dankó Extra adásában egyórás interjút hallhatnak az országszerte ismert művésszel.

Az interjú során többek közt megosztja a hallgatókkal, hogyan ismerkedett meg Balázs Klárival, milyen személyes emlék köti a Zeneakadémiához és fény derül arra is, hogy énekelt-e valaha magyarnótát nagyközönség előtt.

Az interjú mellett a Dankó Rádió hétvégi műsorában az előadóművész legnagyobb slágereit hallgathatják meg, mint például, a Lady “N“, az Aki melletted él, a Lady Carnevál, vagy az első színpadi sikerét hozó Szeretni kell, és természetesen az újabb virágzását élő, immáron örök slágernek számító, számtalan feldolgozást megélő Reptér című dalt is. A felsoroltakon kívül számos Korda-sláger elhangzik majd el hétvégén a magyar zene rádiójában.

Korda György tematikus hétvége – január 13-án és 14-én a Dankó Rádióban.

Fotó: MTVA