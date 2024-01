Jó hírt kaptak a kutyabarátok, újra megjelenik A kutya című újság

Az Agrárminisztérium (AM) támogatásával januártól újra megjelenik nyomtatásban A kutya című újság – jelentette be Nagy István csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján.

A tárcavezető szerint örömhír minden kutyabarátnak, hogy az ember legjobb barátait hitelesen és szakszerűen bemutató, értékes tartalommal megjelenő újság ismét kézbe vehető. A lapot mindig megbízható, színvonalas ismeretterjesztő kiadványként tartották számon az érdeklődők, korábbi számait ma is keresik az antikváriumokban és az interneten – indokolta a nyomtatott változat támogatását.

Kapcsolódó tartalom

Nagy István fontosnak nevezte a kutyák megbecsülését, és annak bemutatását, hogy ezek az állatok milyen fontosak az emberek számára, illetve mennyire értékesek a magyarság szempontjából. A kutyák regények és rajzfilmek hősei, a nagy múltra visszatekintő pásztor- és vadászebfajták a Hungarikumok gyűjteményébe is bekerültek, a komondor, a kuvasz, a mudi, a puli, a pumi, az erdélyi kopó, a magyar vizsla és a magyar agár mind hozzátartoznak a nemzeti hagyományokhoz – mondta a miniszter, hozzátéve: rájuk azért is fel kell hívni a figyelmet, mert több fajta egyedszáma kritikus szintre csökkent.

Az AM a magyar kutyafajták genetikai hátterének feltérképezését ugyancsak támogatja, állományaik fennmaradását génmegőrzési stratégiával segíti – ismertette a tárcavezető. Fontosnak nevezte az állatvédelmet is, és jelezte: ennek érdekében alakult meg a Nemzeti Állatvédelmi Tanács, jött létre az Állatvédelmi Kódex, az állatkínzásért pedig tavaly óta sokkal szigorúbb büntetés jár, mint korábban.

Az elmúlt évek során a felelős állattartással, a megfelelő bánásmóddal szintén egyre többeket sikerült megismertetni. Kiemelte: a fiatalok megszólítása különösen fontos, ezért A kutya példányai hamarosan eljuthatnak az iskolákba is, elsőként az agrárszakképző intézményekbe.

Kapcsolódó tartalom

Korózs Gábor, a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége (MEOESZ) elnöke jelezte, hogy az újság a társaság fennállásának 125. évében jelenik meg ismét nyomtatásban. Hangsúlyozta, hogy a kiadvány maga is nagy múltra tekinthet vissza, hiszen az elmúlt több mint száz évben kisebb-nagyobb megszakításokkal folyamatosan megjelent, csupán az online kiadás nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Ezért is döntöttek a nyomtatott változat újbóli kiadása mellett a lap készítői, akik sok új ötlettel és tervvel készültek a megjelenésre.

Állandó helye lesz a kiadványban a 21. század állatjóléti és állattartói követelményeinek, a magyar kutyafajtákkal pedig a Hungarikum rovat foglalkozik. A lapot a MEOESZ minden tagja ingyen kapja, az érdeklődők pedig mostantól ismét megvehetik az újságárusoknál.

Kapcsolódó tartalom