Az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozójának (EFOTT) idei házigazdája az Óbudai Egyetem lesz – közölte az oktatási intézmény az MTI-vel csütörtökön.

Azt írták: az Educatio Oktatási Szakkiállítás megnyitóján jelentették be, hogy az Óbudai Egyetem lesz az idei EFOTT házigazdája július 10-14. között Velencén.

Idézték Rácz Ervint, az egyetem oktatási rektorhelyettesét, aki szerint a magyarországi műszaki felsőoktatás egyik vezető intézménye a nyári rendezvényen az innovációt, az alternatív energia-felhasználást és a fenntarthatóságót állítja majd a fókuszba.

A rektorhelyettes szerint

az EFOTT kiváló lehetőséget jelent arra, hogy interaktív, szórakoztató formában mutassa be az Óbudai Egyetem a résztvevő fiataloknak a műszaki tudományok legújabb trendjeit, a mindennapi életünket befolyásoló friss alkalmazásokat és találmányokat.

Hozzátette: a szórakozás és a strandolás mellett értékes időtöltést biztosítanak majd sport- és ismeretterjesztő programok.

Az egyetem közleménye szerint a felsőoktatási intézmény a júliusi egyetemi fesztiválon a fiatalokat érdeklő egyik legfontosabb kérdésre, a klímaváltozásra és az energiafelhasználás legújabb módozataira is fel kívánja hívni a figyelmet.

A fesztivál UNIverzum sátrának energiafelhasználását például napelemekkel biztosítják majd összekötve az aktuális termelési adatok nyomon követésével.

Ezen túl számos programmal, workshoppal is készülnek, amelyek mindegyike a különböző képzési területeket mutatja be a forrasztástól, a LED-technológián át a VR- és AR-eszközök fejlesztéséig, de szó lesz a legújabb robotikai kutatásokról, a drónok felhasználási lehetőségeiről és a programozás legújabb eredményeiről is.

Hozzátették: az EFOTT a hallgatók és a gazdasági élet szereplői számára egyaránt nagy jelentőséggel bíró rendezvény, ezért az Óbudai Egyetem számára páratlan lehetőséget jelent a bemutatkozásra, a fiatalok érdeklődésének felkeltésére.