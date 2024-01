Szombat reggelig érvényben a vörös kód: van elég férőhely a rászorulóknak a fagyos időben

Napról napra egyre hidegebbek az éjszakák, ezért hétfő este érvénybe lépett a vörös kód. Ilyenkor valamennyi szociális intézmény számára kötelező a hajléktalan vagy bajba jutott emberek befogadása. Kecskeméten külön teajáratot indítottak, Esztergomban pedig megemelték a férőhelyek számát, hogy mindenkit be tudjanak fogadni.

Régen nem tapasztalt hidegre ébredtek a szegediek kedd reggel. Előkerültek a vastag kabátok, a meleg sálak és kesztyűk. Ropogott a hó és a jég a munkába indulók talpa alatt. A lefagyott közterek rendkívül csúszóssá váltak. Gőzerővel dolgoztak a járdák, kerékpárutak síkosságmentesítésén a szakemberek.

„Kalcium-kloridot szórunk, éjszaka is fogunk dolgozni valószínűleg” – mondta az egyik közmunkás.

A mínuszokban nincs könnyű dolguk azoknak, akik a szabadban végeznek munkát.

„Rendkívüli hidegben

nemcsak emberhez méltatlan, de életveszélyes is a hidegben tölteni az éjszakát”

– mutatott rá Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára.

A nagy hideg és a várható mínuszok miatt hétfő este nyolc órától életbe lépett a vörös kód, amely várhatóan szombat reggel 8-ig marad érvényben.

Ez idő alatt – fenntartótól és ellátotti körtől függetlenül –

bármelyik hazai szociális intézmény köteles befogadni a bajba jutott vagy fedél nélküli embereket.

Készül a gulyásleves a szegedi ferencesek konyhájában. A rendtartomány a nagy hidegben egy tál meleg vacsorával várja minden este a rászorulókat.

Kecskeméten a nap 24 órájában a nappali ellátást és az éjjeli menedékhelyet is igénybe vehetik a bajbajutottak. Tisztálkodhatnak és ételt is kapnak a hideg időszakban a fedél nélküliek. Korábban már krízis férőhelyeket is nyitottak. A vörös kód ideje alatt a krízisautó-szolgálat mellett külön teajáratot is működtetnek.

„Autóval járják a terepet, nézik azokat a helyeket, ahová általában hajléktalan embertársaink behúzódnak. Meleg teával, kenyérrel kínálják őket, valamint próbálják őket arra rábeszélni, hogy vegyék igénybe a még elérhető férőhelyeket a szálláshelyeken” – sorolta Rigó Orsolya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat regionális ügyvezetője.

Felkészültek az esztergomi szociális intézményben is arra, hogy nagyobb számban fogadják a hajléktalanokat. Kedd délelőtt is sokan voltak a nappali melegedőben.

Hidas Ágnes, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat esztergomi intézményvezetője hangsúlyozta, hogy ilyenkor

az életmentés és a testi épség védése a legfontosabb, nem számít a férőhely, mindenkinek be kell férni.

A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint van elég férőhely a hajléktalanellátókon, az országos hálózat kihasználtsága 80, a fővárosié 76 százalékos. Arra kérnek mindenkit, hogy aki bajba jutott embert lát, azonnal értesítse a hajléktalanellátók diszpécserszolgálatát.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)