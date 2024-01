Elképesztő alakzatokat formált a megfagyott Balaton vize

Hazánkba is megérkezett a fagyos tél, hirtelen váltottunk át a kora tavaszt idéző napokról a zord időjárási körülmények közé. A feltámadó erős, viharos északnyugati szél pedig felkorbácsolta a Balaton vizét, melynek hőmérséklete már csak pár fokkal van fagypont felett. A betörő sarkvidéki eredetű levegő miatt pedig a parton fagypont alatt maradt a hőmérséklet napközben is, csak -2, -3 fok körüli értékeket mutattak a hőmérők a legmelegebb órákban a hétfői nap folyamán. A szél által felkorbácsolt víz kicsapott a fagyos partmenti területekre, és látványos jégcsodák jöttek létre – számolt be az Időkép.hu.