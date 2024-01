Alapjogokért Központ: Európa számára meghatározó választások éve lesz 2024

Számos választást – köztük európai parlamenti (EP-) voksolást is – tartanak 2024-ben, amelyek alapvetően határozzák meg, hogy milyen Európában fogunk élni – emelte ki az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója keddi budapesti sajtótájékoztatóján.

Kovács István azt mondta: a közelgő EP-választás miatt mostantól minden uniós történést, a Magyarországot érő kritikákat, illetve az unióból érkező más véleményeket is „kampánylogikában” kell értelmezni.

A stratégiai igazgató várakozásai szerint az EP-ben a jobboldali erők erősödni fognak. Jelenleg úgy tűnik, a néppárt és a szocialisták megőrzik vezető helyüket, azaz a nagykoalíció továbbra is erős marad, azonban várhatóan két jobboldali csoport, az Európai Konzervatívok és Reformerek, valamint az Identitás és Demokrácia frakciója erősödni fog.

Kovács István jelezte:

a következő fél év Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke személyes újraválasztási kampányáról is szól majd annak ellenére, hogy az uniónak számos krízishelyzettel is szembe kell néznie.

A stratégiai igazgató elégtelennek minősítette, ahogy az elmúlt évek válságait – migráció, koronavírus, háborúk Ukrajnában vagy a Közel-Keleten – a bizottság és annak elnöke kezelte.

Kovács István az év legfontosabb választásának a novemberi amerikai elnökválasztást nevezte, amely szintén meghatározza Európa sorsát. Megjegyezte: bár korábban maga is úgy vélte, hogy Joe Bident lecserélik, jelenleg egyre biztosabbnak néz ki, hogy újrázhat demokrata elnökjelöltként, republikánus oldalon pedig ismét Donald Trump tűnik befutónak.

A bukmékerek szerint ha Donald Trumpnak Joe Biden lesz az ellenfele, a republikánus jelölt számít a favoritnak, de más demokrata jelölttel szemben ez már nem biztos – emelte ki. Hozzátette: ha Donald Trump visszaül az Egyesült Államok elnöki székébe, markáns változás lesz az amerikai külpolitikában.

A stratégiai igazgató szólt a magyar uniós elnökségről is. Ezalatt fontosnak tartana egy Nyugat-Balkán–EU csúcsot, amelynek egyértelmű üzenetet kellene megfogalmazni a Nyugat-Balkán mielőbbi uniós integrációjára. Emellett a magyar uniós elnökség lehetőséget adna az uniós intézményeknél is a jogállamisági szempontok érvényesülésének vizsgálatára – fűzte hozzá.

Kovács Attila, az Alapjogokért Központ európai uniós kutatási igazgatója hangsúlyozta:

2024-ben lesz húszéves Magyarország EU-tagsága, és az év a „demokrácia ünnepe” is lesz, hiszen egyes számítások szerint a Föld lakosságának 41 százaléka az urnák elé járul majd valamilyen választáson.

Az elmúlt négy és fél év uniós politikáját értékelve azt mondta: a parlament és a bizottság is gyengén teljesített, a válságokat nem tudta megfelelően kezelni a brüsszeli elit.

Kovács Attila szerint Ursula von der Leyen gondolata, hogy az EU geopolitikai kérdésekben meghatározó szereplő legyen, nem sikerült, és Európa csak sodródik a nagy világpolitikai eseményekkel. Az izraeli-palesztin konfliktus kapcsán megjelent százezres palesztinpárti tüntetések pedig az elmúlt évek migrációs politikájának kudarcára mutatnak rá – tette hozzá.

Az EP-választás nagy kérdése az lesz, hogy lesz-e változás Brüsszelben – mutatott rá az európai uniós kutatási igazgató.

Arra is kitért, hogy

a novemberi amerikai elnökválasztás mellett – amelyen a szuverenisták és a globalisták állnak majd egymással szemben – a Magyarországgal szomszédos országokban, Szlovákiában, Horvátországban, Ausztriában és Romániában is tartanak választásokat.

Sőt Ukrajnában is választások lennének, ám a hadiállapot miatt azokat várhatóan nem tartják meg. Emellett választások lesznek Oroszországban, Indiában és Mexikóban is – sorolta.

Az európai uniós kutatási igazgató szerint Magyarország fontos és kritikus időszakban veszi át az uniós elnökséget. Várakozásai szerint 2024-ben is folytatódnak majd az uniós jogállamisági fellépések Magyarország ellen, sőt már nemcsak a jogállamiságot, hanem a demokráciát is vizsgálják majd. Folytatódni fog a migrációról szóló vita, a háború szükségessé teszi a védelmi képességek növelését és a költségvetési időszak felénél a korrekciók, valamint a következő ciklus előkészítése is megindul.

Kovács Attila jelezte:

februárban az orosz-ukrán háború harmadik éve kezdődik meg, és reményeit fejezte ki, hogy végre a józan ész talaján megkezdődik a konfliktus mérséklése.

Újságírói kérdésekre válaszolva Kovács István arról is beszélt: az Egyesült Államokban „mocskos kampány” várható, a magyar-szerb viszonyok történelmi csúcson vannak, Ursula von der Leyen NATO-főtitkári tisztsége jelenleg nincs napirenden, és februárban ismét CPAC tanácskozást rendeznek Washingtonban.

Fotó: Alapjogokért Központ