Vacogós napok várnak ránk: életbe lépett a vörös kód, hajnalonként akár -15 fok is lehet

Szél, ónos eső és havazás. Mindenből kijutott hétfőn az ország különböző pontjain, vagyis változatos, de szinte az összes vármegyében kellemetlen volt az időjárás. Az ónos eső baleseteket okozott, a heves szél pedig amit csak tudott, tönkretett. Az előrejelzések szerint a következő napokban a szél mérséklődik, a csapadék pedig megszűnik, ugyanakkor egyre hidegebb lesz, hajnalonként több helyen akár -15 fok is lehet. A rendkívül hideg idő miatt hétfő este nyolctól szombat reggel nyolc óráig vörös kódú riasztás lesz érvényben.

Hétfő reggel jégkaparással és hótakarítással kezdődött a pécsiek napja. Az éjszaka hullott hó ugyanis teljesen betakarta az autók szélvédőjét.

Kaposváron is havazott. A járdákat felszórták, hogy csökkentsék a csúszásveszélyt.

A hó és a fagy miatt az utak is jóval csúszósabbak, síkosabbak lehetnek. Ilyenkor egyre több a baleset. Szakértők ezért azt javasolják, hogy a sofőrök a szokásosnál is óvatosabban vezessenek.

„A megfelelő gumiabroncs a használata elkerülhetetlen. Mindenkinek ajánlom, hogy rakja fel. A vezetési gyakorlat, illetve a megfelelő odafigyelés tulajdonképpen most a legfőbb szempont” – mondta Szita Dezső, a Kaposvári Egyetem Autósiskola oktatója.

Az ország északkeleti és nyugati részére erős széllel érkezett meg a hidegfront.

„Nyolcvan kilométer per órás sebességgel tombolt a szél Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. A legsúlyosabb károkat Megyaszón okozta,

egy családi ház tetőszerkezetét megbontotta.

Szerencsére a ház nem vált lakhatatlanná. A tűzoltókat számos alaklommal riasztották a kidőlt fákhoz és leszakadt faágakhoz” – mondta az M1 tudósítója.

A helyiek szerint a térségben nem szokatlan az ítéletidő. A szerda esti órákban északkeleten 97 kilométer per órás széllökést is mértek.

A viharos szél Vas vármegyei Bozsokon is gondokat okozott. Itt egy

harmincméteres fa dőlt rá az egyik épületre, megrongálta a napelemeket és egy telefonvezetéket is leszakított.

Gyökerestül csavart ki a szél egy fát a Badacsonyban is. Csupán néhány centiméteren múlt, hogy nem érte el a vasúti sínt.

Balatonfenyvesnél is óránkénti hetven kilométeres széllökések is voltak. Az észak-déli irányú folyamatos szélnyomás miatt a tó vize megbillent, ezért Balatonfenyvesen és Balatonmáriafürdőn is víz alá került a part egy része.

Az előrejelzések szerint a következő napokban a szél mérséklődik, a csapadék pedig megszűnik. Ugyanakkor egyre hidegebb lesz,

hajnalonként több helyen akár -15 fok is lehet.

A következő napokban várható rendkívül hideg idő miatt hétfő este nyolctól szombat reggel nyolc óráig vörös kódú riasztás lesz érvényben – jelentette be Fülöp Attila államtitkár. Hangsúlyozta azt is, hogy a riasztás célja kettős: egyrészt figyelmezteti a társadalom tagjait, hogy jobban figyeljenek az embertársaikra, valamint kötelezi a szociális intézményeket, hogy szükség esetén befogadják a hajléktalanokat, vagy a melegedni vágyókat az épületeikbe.

A kiemelt kép illusztráció.