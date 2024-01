A pénteken érkező emelt nyugdíjjal és a februári 13. havi nyugdíjjal még nem fejeződik be az idősek támogatása

Pénteken érkezik a 6 százalékkal megemelt nyugdíj, több mint két és fél millió idős ember kap majd átlagosan 13 ezer forinttal többet. Februárban pedig jön a 13. havi nyugdíj is, vagyis jövő hónapban kéthavi járandóságot visz majd a postás. A családokért felelős államtitkár közben bejelentette, hogy egyes családtámogatások összege is emelkedett.

Pénteken, vagyis január 12 -én érkezik a 6 százalékkal emelt nyugdíj, ami nemcsak követi, de meg is haladja a várható inflációt.

A Magyar Nemzeti Bank előrejelzése szerint ugyanis idén 4–5 százalék körül emelkedhetnek majd a fogyasztói árak.

Nem először növekszik a nyugdíjak vásárlóértéke: 2010 óta a kormány kilenc alakalommal emelte a járandóságot az inflációnál nagyobb mértékben.

Januártól átlagosan 13 ezer forinttal lesz több a nyugdíj, februárban pedig érkezik a 13. havi nyugdíj, vagyis az év második hónapjában kéthavi járandóságot visz majd ki a postás egyszerre.

„Amióta újra kapjuk, egy olyan tartalék, amit félreteszünk, nem nyúlunk hozzá, egy biztonsági tartalék” – mondta egy nyugdíjas, Szalay Attiláné.

Itt még nem fejeződött be az idősek támogatása. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter ugyanis 4 százalékos GDP-növekedést vár ebben az éveben, vagyis jöhet a nyugdíjprémium is.

Újra erősödik a magyar gazdaság

– erről Sebestyén Géza gazdaságpolitikai szakértő beszélt az M1-en. A szakember szerint az infláció és a kamatok csökkenése, a folyamatosan bővülő beruházások és az uniós pénzek folyósítása is a gazdaság fejlődését, illetve az emberek jólétét segíti.

„Örülhet, aki dolgozik, mert a gazdaság jól fog működni, és lesznek munkahelyek, a bérek is növekedni fognak. És örülhetnek a nyugdíjasok is, hiszen a jó gazdasági dinamika a nyugdíjprémiumban is meg fog majd mutatkozni” – vetítette előre Sebestyén Géza, a Mathias Corvinus Collegium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője.

Januártól a nyugdíjak mellett a minimálbér, a garantált bérminimum és a családtámogatások is jelentősen emelkednek.

A gyermekgondozási díj maximális összege 373 ezer forintra nő, ami háromszorosa annak, amit 2010-ben kaptak az édesanyák. A gyermekek otthongondozási díja 100 ezer forintról mostanra több mint 266 ezer forintra emelkedett. De idén jelentősen nő a gyermekápolási táppénz is, ennek a juttatásnak a napi maximális összege csaknem 18 ezer forint lesz.

