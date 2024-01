Keresletnövekedést hozhat a csok plusz az ingatlanpiacon, az építőiparban és a szolgáltatói ágazatban is – közölte egy gazdasági elemző az M1-en. Idén több mint 100 ezer adásvételre lehet számítani a piacon, amiben nagy szerepet játszik majd az új otthonteremtési támogatás is. A Kopp Mária Intézet legfrissebb felmérése is azt mutatja, hogy a csok plusz már most nagyon népszerű.

Keresletnövekedést hozhat a csok plusz az ingatlanpiacon, az építőiparban és a szolgáltatói ágazatban is – erről beszélt az M1-nek egy gazdasági elemző. Idén több mint 100 ezer adásvételre lehet számítani a piacon, amiben nagy szerepet játszik majd az új otthonteremtési támogatás is. A Kopp Mária Intézet legfrissebb felmérése is azt mutatja, hogy a csok plusz már most nagyon népszerű. Sorra épülnek az új házak és lakások Egerben Egy értékesítő azt mondja, nem nehéz vevőket találni, a csok plusz megjelenése óta ugyanis folyamatos az érdeklődés. „Ebben az évben, képletesen mondom, de több telefonom volt ingatlan, új építésű ingatlan érdeklődő, mint az elmúlt évben, egész évben” – mondta Domán Donát, a Dr. House Ingatlaniroda ügyvezetője. Kapcsolódó tartalom KINCS: Pozitív a csok plusz fogadtatása Az országos reprezentatív kutatás ezer ember telefonos megkérdezésével készült a felnőtt magyar lakosság körében. Már táblával is jelzik a fővárosban, hogy az eladó lakásokra otthonteremtési támogatás is igényelhető. Az ingatlanpiaci szakértők idén keresletnövekedésre számítanak. Elemzők a Magyar Nemzetnek azt mondták: 110-130 ezer adásvételre lehet számítani ebben az évben. Mindez a gazdasági helyzet javulásának, a csökkenő kamatszinteknek és a januártól igényelhető csok plusznak köszönhető. Azok, a házaspárok, akik egy gyermeket vállalnak 15, két gyermek esetén 30, míg 3 vagy annál több gyermek után 50 millió forintos hitelt vehetnek fel. A hitel fix- kamatozású, legfeljebb 3 százalékos. Vagyis az új otthonteremtési támogatás kedvező a fiataloknak. Elegendő ugyanis 10 százalékos önerőt előteremteniük ahhoz, hogy lakásvásárlásba kezdjenek. Emellett a Falusi Csok és a Csok plusz mellé illetékmentesség jár. Szakértők szerint a csok plusz a fővárosban és a megyeszékhelyeken elhelyezkedő jó minőségű lakások vásárlását lendítheti fel. Míg a Falusi csokot igénylők zömében a jó közlekedésű, nagyvároshoz közeli településeken vásárolhatnak majd modern családi házakat. Nagyon sokan akarnak építkezni A csok plusz annyira megnyomja az ingatlanok iránti igényt, hogy az a gazdáság fejlődésre is kedvező hatással lesz – erről Szalai Piroska beszélt az M1-en. A szakértő azzal számol, hogy a csok plusz miatt az építőipar mellett a szolgáltatói ágazat is erősödni fog. „Hogyha az építőiparban több a megrendelés, akkor az építőipar mellett minden egyéb más is nagyobb keresletet fog produkálni. Tehát a bútorok területe, a kereskedelemnek az a része, akár az IT, amelyek a smart home rendszereket produkálja azokra mindre, mindre még az építőiparon kívüli, többi ágazatra is pozitív hatása van a csok plusznak” – mondta Szalai Piroska, Gazdaság és Versenyképesség Kutatóintézet munkaerőpiaci szakértője. Alig egy hete igényelhető a csok plusz, máris népszerű. A Kopp Mária intézet legfrissebb kutatásából az derül ki, hogy a 18 éven felüliek ismerik az új otthonteremtési támogatás lehetőségeit. A 30 év alatti fiatalok és a kisgyermekes szülők közül pedig minden harmadik tervezi azt, hogy a jövőben igénybe veszi a csok pluszt. Kapcsolódó tartalom Hornung Ágnes: Az elmúlt években anyagi terheik csökkentésével segítette a kormány a fiatalokat A fiatalok a nemzet fontos erőforrásai, ezért mindent meg kell tenni, hogy hivatásukban és családalapítási céljaik megvalósításában kiteljesedhessenek. A kiemelt képünk illusztráció.