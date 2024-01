Havazás és tartós mínuszok: száz kilométeres széllel és ónos esővel érkezett a sarkividéki hideg Magyarországra

Széllel és ónos esővel érkezett a hideg Magyarországra is. Fonyód és Szombathely térségében 100 kilométer per órás szelet mértek. Több baleset történt, a Magyar Közút váltott műszakokban folyamatosan tisztítja az utakat. A következő napokban a fagyzugos területeken mínusz 15 fok is lehet.

Havasak voltak a háztetők Sopronban. Bár az országos havazásra még várni kell, de az ott élők már tudják, hogy a következő napokban havazásra számíthatnak. 2017-ben több ezren készültek arra, hogy korcsolyával csússzanak át a befagyott Balatonon, Fonyód és Badacsony között. Most viszont csapkodnak a hullámok a Balaton-parton, ugyanott. A hidegfront ide viharos erejű széllel érkezett. „Jelentős széllökésekkel megérkezett a hideg a Balaton térségéhez is. Itt Fonyódnál vasárnap közel 100 kilométer per órás széllökéseket is mértek” – mondta az M1 tudósítója. Kapcsolódó tartalom Megérkezett a sarkividéki hideg: fogcsikorgató hideg, havazás és ónos eső vár ránk Hétfőn a maximumok mínusz 6 és plusz 2 fok között alakulnak. A csúszós utakon több baleset is volt Ez a kocsi az útszéli árokba csúszott a Bács-Kiskun vármegyei Ágasegyháza határában. Még a gumi is lefordult a felniről, a légzsákok pedig kinyíltak. Információink szerint az autót vezető nőt kórházba szállították, miután áttért a szemközti sávba, és összeütközött egy személyautóval. Kecskemétnél egy cipőket szállító szlovák kamion hajtott árokba az M5-ös autópályán. Ez a kocsi is megcsúszhatott. A sofőr Budapest felé tartott, amikor letért a sztrádáról és az árokban állt meg. Kapcsolódó tartalom Áttért a vizes úton a szembejövő sávba, frontálisan ütközött két autó Az egyik autó Kecskemét felől haladt, amikor a vizes úton valamiért áttért a másik a sávba, ahol összeütközött a szemből érkező gépkocsival. A Magyar Közút folyamatosan dolgozik azon, hogy az utak járhatóak maradjanak. 700 munkagéppel dolgoznak a 31 ezer kilométeres országos közúthálózaton. Egy nap alatt 1000 tonna sót és több mint 70 ezer liter speciális jégmentesítő oldatot használtak el. „Kétféle síkosságmentesítő anyagot tudunk használni a téli időszakban, van az útszóró só, illetve a kalcium klorid oldat, utóbbi egy úgynevezett nedvesített sószóráshoz is használható, tehát hogyha ilyen csapadékosabb idő van, vagy pont az, hogy szárazabb idő van, de várhatóan majd csapadék fog hullani, akkor ezt a típusú síkosságmentesítő anyagot tudjuk jobban használni, mert az autóknak a menetszele ezt a nedvesített síkosságmentesítő anyagot nem tudja úgy elfújni, mint az útszóró sót” – mondta Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút kommunikációs osztályvezetője. A közút már készül a várható havazásra és a tartós mínuszokra. A következő napokban ugyanis alig éri el a 0 fokot a legmagasabb hőmérséklet. De olyan helyek is lehetnek az országban, ahol mínusz 10, mínusz 15 fokig hűl majd a levegő. Kapcsolódó tartalom Megérkezett Magyarországra a viharos szél, több helyen is fákat döntött ki Több helyen dőltek a fák parkoló autókra. A kiemelt képünk illusztráció. (Fotó: MTI/ Sóki Tamás)