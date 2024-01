Bajnai Gordonhoz köthető céghez kerülhetnek a Juhász Péter által begyűjtött személyes adatok

Újabb magyar választók személyes adatait gyűjthetik be Bajnaiék – erről ír a Magyar Nemzet. A lap szerint a Datadat nevű cégnél kötnek ki azoknak az embereknek az adatai, akik aláírják Juhász Péter előválasztási petícióját. Az egykori politikus évekkel ezelőtt visszavonult, de most úgy tűnik, polgármester-jelöltként térhet vissza a politikába.

Saját magát jelentette fel Juhász Péter még 2005-ben. Akkor arról beszélt, megelégelte, hogy a drogosokat és alkalmi fogyasztókat bűnözőknek nézik. Juhász Péter a marihuána legalizálásáért folytatott kampányával indította be politikai karrierjét.

Később

Bajnai Gordon volt miniszterelnökkel közösen alapította meg az Együtt nevű pártot,

és a botrányos akciókat a párt fennállásának 5 éve alatt is folytatta.

Kapcsolódó tartalom

2017-ben Juhász Péter és szimpatizánsai március 15-ei nemzeti ünnepen megzavarták a békésen ünneplő embereket a Nemzeti Múzeumnál.

Bár

az Együtt 2018-ban annyira rosszul szerepelt a választáson, hogy meg is szűnt,

Juhász Péter tavaly decemberben bejelentette: visszatér a politikába és elindul az ötödik kerületi polgármesteri posztért. Az ügyben a bukott politikus online petíciót is indított.

Újabb magyar választók személyes adatait gyűjthetik be Bajnaiék – erről ír most a Magyar Nemzet. A portál arra hívja fel a figyelmet, hogy Juhász Péter aláírásgyűjtése mögött egykori párttársa, Bajnai Gordon, és a hozzá köthető Datadat egyik észtországi cége is feltűnik az adatfeldolgozók között. A Magyar Nemzet megállapítja:

Bajnai Gordon volt miniszterelnök és bizalmasai érdekeltségénél landolhatnak azoknak az adatai, akik Juhász Pétert támogatják.

A Datadatról a 2022-es országgyűlési választások után derült ki, hogy a baloldal kampányfinanszírozási botrányában is szerepe lehetett. Akkor a hatpárti ellenzéki együttműködés kampányára 4 milliárd forint érkezett külföldről.

A botrány kirobbanását követően indult titkosszolgálati vizsgálat szerint a pénz jelentős része – csaknem kétmilliárd forint – a Datadat-csoporthoz került.

Kapcsolódó tartalom

A Magyar Nemzet szerint Juhász Péter éppen ebben az időszakban költött több tízmillió forintot kormányellenes kampányokra.

Az interneten elérhető adatok szerint 2021 nyarán egy általa létrehozott oldalon keresztül csaknem 40 millió forintot költöttek a közösségi oldalon, és további mintegy 30 milliót a legnagyobb internetes keresőmotoron közzétett hirdetésekre.

Vagyis a politikától elvileg visszavonult Juhász Péter kampányköltései – csak a választási kampányban – meghaladták a hatvanmillió forintot. A Magyar Nemzet hozzáteszi:

a külföldi dollármilliókból Juhász Péter is részesedhetett,

az utolsó bejegyzést ugyanis a 2022-es parlamenti választás előtti napon tették ki, az oldal a választások napja óta pedig elérhetetlen.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép forrása: Juhász Péter és Bajnai Gordon volt miniszterelnök az Erzsébet híd pesti hídfőjénél egy demonstráción 2012. október 23-án. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd