Érkezhet a néhány napos tél? – mutatjuk hol havazhat a hétvégén

Időjárás-előrejelzés vasárnap éjfélig.

Időjárási helyzet Európában:

Egy éles légtömeghatár kezd kirajzolódni kontinensünkön, amely során az északi területeken halmozódó hideg légtömeg kerül szembe a déli részeken lévő enyhe levegővel. Szárazföldünk északi részén továbbra is magasnyomás alakítja az időjárást, így ott kevés a felhő. A magasnyomás déli, délkeleti peremén kisebb kiterjedésű alacsonynyomású képződmények okoznak havazást. Olaszország felett egy mediterrán ciklon található, amelynek felhő- és csapadékrendszere szinte beteríti az egész Balkán-félszigetet, illetve Közép-Európa délkeleti részét is. Többfelé fordul elő eső, a hegyekben hó, de néhol zivatar is kialakul. A Kárpát-medence időjárását vasárnap estig az említett légörvény alakítja, amelynek hátoldalán hideg levegő érzik észak felől, emiatt pedig az eső havas esőbe, majd havazásba vált vasárnap estére.

Várható időjárás az ország területén vasárnap éjfélig:

Túlnyomóan borult lesz az ég, időszakosan lehet csak szakadozás, vékonyodás a felhőzetben. Szombaton többfelé, több hullámban kell esőre számítani. Éjszaka is folytatódik a csapadékhullás, de hajnalban Sopron térségében halmazállapot-váltás kezdődik. Vasárnap az Észak-Dunántúlon egyre nagyobb területen vált az eső vegyes csapadékba, amely során átmeneti jelleggel ónos eső is kialakulhat. Az esti, késő esti órákra a csapadék egyre inkább szűnik, de ezzel együtt havazás lesz a meghatározó csapadékforma. Szombaton a keleti, délkeleti szél egyre nagyobb területen fordul észak, északkeletire, ami a Nyugat-Dunántúlon megerősödik az éjszaka folyamán. Vasárnap tovább erősödik az északias szél, a középső országrészt leszámítva többfelé kell erős, viharos széllökésekre számítani.

Szombat este várható időjárás. (Fotó: met.hu)

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +7 fok között várható, északnyugaton gyenge fagy is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +10 fok között valószínű. Délkeleten lesz a legenyhébb az idő, néhol pedig délelőtt áll be a maximum. A hideg levegő érkezésével a Nyugat-Dunántúlon reggeltől, másutt a déli óráktól csökken a hőmérséklet.

A kiemelt képünk illusztráció. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)