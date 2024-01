KINCS: Pozitív a csok plusz fogadtatása

Pozitívan fogadták a magyarok a január 1-jén elindult csok pluszt – derült ki a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) kutatásából, amelynek eredményéről pénteken tájékoztatták az MTI-t.

Azt írták, a 18 éves és annál idősebb magyarok döntő többsége (81 százalék) hallott a csok pluszról, amelynek feltételeit is sokan ismerik, háromnegyedük tudja, hogy csak házasok vehetik igénybe, és tízből heten azt is tudják, hogy gyermekszám alapján 15, 30 vagy 50 millió forint a keretösszege. Az emberek kétharmada tisztában van azzal, hogy a csok pluszt fix 3 százalékos kamat mellett lehet felvenni, és a második gyermek születését követően 10 millió forintot enged el az állam a tartozásból – ismertette az intézet.

Kiemelték: a házasok és az egygyermekesek a legtájékozottabbak. A 30 év alatti fiatalok és a kisgyermekes szülők közül minden harmadik tervezi, hogy a jövőben igénybe fogja venni a csok pluszt. A felnőttkorú magyarok ötöde, a gyermeket nevelőknek pedig negyede válaszolta azt, hogy ő vagy a családjában valaki vett már fel korábban is csok-ot.

A kutatásból az is kiderült, csaknem minden magyar (94 százalék) egyetért azzal, hogy a gyermekre vágyó családok otthonteremtését támogassa az állam, és magas (85 százalék) azok aránya is, akik úgy gondolják, hogy a családok saját tulajdonú ingatlanban éljenek. A megkérdezettek mintegy háromnegyede (73 százalék) egyetért azzal, hogy a csok plusz igénybevételéhez gyermek vállalása szükséges, és 68-68 százalék azok aránya, akik szerint a csok plusz elősegíti majd a gyermekvállalási és a házasságkötési kedv növekedését is – tudatta az intézet a felmérés alapján.

Az országos reprezentatív kutatás ezer ember telefonos megkérdezésével készült a felnőtt magyar lakosság körében 2023. november 23-30. között – olvasható a közleményben.

