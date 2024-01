Magyar Nemzet: Látszattevékenység az Amnesty International Magyarország-féle jogvédelem

Továbbra is hallgat az Amnesty International Magyarország igazgatója, Vig Dávid arról, hogy mit tud a százmilliós számlagyárba belebukott és letartóztatott testvére bűnügyeiről – számolt be a Magyar Nemzet. Vig Dávid testvérével kapcsolatban nemrégiben az a gyanú is felmerült, hogy azoknak köze lehetett a baloldal 2022-es kampányának tiltott külföldi biztosításához.

Az Amnesty International Magyarország tevékenysége inkább hasonlít a politikai aktivizmusra, mint civil érdekképviseletre – erről írt a Magyar Nemzet. A lap úgy fogalmaz: a Soros-szervezet honlapján elsősorban toborzó jellegű, aktivizáló felhívások, rövid kampányszövegek és kinyilatkoztatások, illetve kormányellenes pamfletek találhatók, de a valós civil érdekképviselet nyomait nehéz felfedezni. A Magyar Nemzet szerint a Soros Györgyhöz köthető NGO 36 fős stábot tart fent, és olyan pozíciók vannak, mint az aktivizmus koordinátor, a jogállamszakértő vagy az LMBTQI+-jogokkal foglalkozó munkatárs. Aktivistáik iskolákba is rendszeresen járnak érzékenyíteni: egyebek mellett ellenségórák és Mi közöm a jogállamisághoz? elnevezésű előadásokat tartanak. Az Amnesty International Magyarország vezetője maga is baloldali politikai szereplőként lép fel a lap szerint, de Vig Dávid a Magyar Nemzetnek eddig nem tisztázta, hogy tudott-e a testvére, Vig Mór számlagyáráról, és azt sem, hogy az ügy valóban kapcsolódott-e a baloldal tiltott kampányfinanszírozáshoz Kapcsolódó tartalom A Magyar Nemzet szerint zsarolással akarta töröltetni a priuszát az Amnesty-vezér testvére Töröltetni akarta priuszát Vig Mór, akit november végén tartoztattak le, egy több száz milliós számlagyár működtetésének gyanújával November végén robbant a hír, hogy a magyarországi Amnesty International igazgatójának testvérét, Vig Mórt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozói letartóztatták, mert a gyanú szerint egy általa működtetett számlagyáron keresztül több száz millió forint értékben követhetett el adócsalást. Ahogy az Amnesty-vezér testvéréhez, Vig Mórhoz köthető például egy olyan cégtemető is, amely segítségével a Bajnai Gordon-féle DatAdat-csoport egyik leányvállalatát eltüntették. A DatAdat vezetői prominens baloldali politikusok, a kulcspozíciókban mások mellett Bajnai Gordon egykori baloldali kormányfő, Szigetvári Viktor és Ficsor Ádám áll. De szintén Vig Mór cégtemetőjében végezte Gyurcsány Ferenc DK-elnök bizalmasa, Dessewffy Tibor egyik vállalkozása is, amely – sajtóértesülések szerint – a mesterséges intelligenciával segítette volna a baloldal 2022-es kampányát. Kapcsolódó tartalom Összeérnek a szálak: cégtemetőtől a számlagyáron át az Amnesty-vezérig Számlagyár üzemeltetésével gyanúsítják, viszont csalásért nem jogerősen már elítélték Vig Mórt, akihez sajtóinformációk szerint egy cégtemetőként működő szolgáltatás is köthető. Egy riporteri kérdésre, amely az Amnesty-ügyet firtatta, és nem a baloldalhoz érkező külföldi pénzeket, Szaniszló Sándor XVIII. kerületi DK-s polgármester, aki nemrég arra utalt, hogy a Vig Mórhoz köthető kétes hátterű cégeknek a baloldal kampányfinanszírozásában is szerepe lehetett, azt válaszolta: „…minden mindennel összefügg…” Kapcsolódó tartalom Kínos elszólás? A DK-s polgármester szerint az Amnesty-vezér testvérének ügye összefügg a kampányfinanszírozással „Minden mindennel összefügg” – szögezte le Szaniszló Sándor. Korábban a Magyar Nemzet arról is beszámolt, hogy az Amnesty International Magyarország igazgatójának sok száz milliós számlagyárba belebukó testvére a gyanú szerint az alvilági módszerektől sem riadt vissza. Vig Mór évekkel korábban ugyanis egy elmérgesedett vita után verőlegényeket küldött felesége volt párjára.