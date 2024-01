Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A magyar emberek biztonságát garantálja a 2024-es honvédelmi költségvetés

A magyar emberek biztonságát garantálja a 2024-es honvédelmi költségvetés – közölte a honvédelmi miniszter a Honvédelmi Minisztérium (HM) által az MTI-hez kedden eljuttatott közleményben.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta: új távlatokat nyit a 2024-es költségvetés a Magyar Honvédség számára, ez alapján folytatódhat az európai szinten is egyedülálló haderőreform és több forrás jut az új évben a katonák megbecsülésére is.

A miniszter az idei költségvetéssel kapcsolatban kiemelte:

a cél változatlan, Magyarország egy eszközeiben modern, elszánt haderőt épít. A magyar kormány továbbra is nemzetstratégiai célnak tekinti, hogy a jelenlegi biztonságpolitikai környezetben az ütőképes, innovatív és high-tech Magyar Honvédség hatékonyan tudjon reagálni a kihívásokra

– tette hozzá.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt is kifejtette, hogy a 2024-es büdzsében a honvédelmi alap ismét garanciát jelent a honvédelmi képességek fejlesztésére. A források idén is biztosítottak lesznek, így minden haderőnem, valamint a katonák egyéni felszerelésének megújítása területén is folytatódhat a haderőfejlesztés – hangsúlyozta.

Kiemelte azt is, hogy az idei évben jelentősen emelkedik a védelmi iparhoz kapcsolódó feladatokra szánt költségvetés is. Az előirányzatok segítségével megvalósulhat az a cél, hogy a védelmi ipari szereplői önállóan is ki tudják szolgálni a haderő igényeit, így is erősítve a magyar gazdaságot. A haderőfejlesztés során az új eszközök beszerzése mellett kiemelt szerepet kap a védelmi innováció is.

A miniszter közölte, hogy

folytatódik a Magyar Honvédség toborzókampánya, amely az eddigi számok alapján sikeresen támogatta és összehangba hozta a bővülő létszámot a Magyar Honvédség modernizációjával.

Az idei évben rendelkezésre álló források biztosítják a Magyar Honvédség NATO-n belüli jelentősebb szerepvállalását a nemzetközi hadgyakorlatok és a missziók keretében. Emellett a források kellő garanciát jelentenek a Magyarország által már teljesített, GDP arányosan 2 százalékos védelmi költségvetés NATO-elvárásának szinten tartásában – hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.