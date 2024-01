Soros egyik fontos embere lehet a lengyel külügyminiszter neje

Anne Applebaumról, a jelenlegi lengyel külügyminiszter feleségéről ír a Magyar Nemzet a Soros György legfontosabb embereit bemutató sorozatában. A lap szerint a hazai balliberális média által sokszor hivatkozott történész-újságíró is tagja volt korábban az Action for Democracy tanácsadó testületének. A Korányi Dávid nevéhez köthető szervezet arról vált ismertté, hogy a dollárbaloldal támogatásával próbált beavatkozni a magyar választásokba.

Anne Applebaum történész, amerikai–lengyel újságíró, korábban az Action for Democracy nemzetközi tanácsadó testületének tagja – írta a Magyar Nemzet a Soros György legfontosabb embereit bemutató cikksorozatának szereplőjéről.

A Pulitzer-díjas újságíró neve már nem szerepel a szervezet honlapján – jegyzi meg a lap kiemelve: az Action for Democracy

nemcsak a magyar választásokba avatkozott be, hanem a lengyel kampányban is aktív volt,

amivel – úgy tűnik– Anne Applebaum családja is jól járt.

Az Action for Democracy a lengyel választásokon a Morawiecki-kormánnyal szemben a Donald Tusk vezette Brüsszel-párti ellenzék holdudvarát segítette

– számol be a lap, rámutatva: 12 szervezetet támogatott a Korányi Dávidhoz köthető Action for Democracy, köztük abortuszpárti feministákat is.

Az őszi lengyel választások után hatalomra kerülő Donald Tusk kormányának külügyminisztere pedig ismét az a Radoslaw Sikorski lett, aki Anne Applebaum férje. A Magyar Nemzet szerint ez azt jelenti, hogy az Action for Democracy tevékenységével Soros György egyik legfontosabb emberének családja is jól járt.

A hazai balliberális sajtóban sokszor hivatkozott és például a Soros Györgyhöz köthető 444-nek is nyilatkozó

Anne Applebaum mindenhol otthonosan mozog, ahol a globalista fősodor és a háttérhatalom is megjelenik

– mutat rá a Magyar Nemzet. Például 2016-ban a férjével közösen hívták meg a Bilderberg-csoport ülésére.

Sőt, sok más mellett azon a John Hopkins Egyetemen is főmunkatárs, ahol az Action for Democracy köreiből érkező Korányi Dávid, Bajnai Gordon és Charles Gati is helyett kapott, és igazgatósági tag abban a szervezetben is, amit a CIA hivatalos külföldi megjelenésének tartanak.

Idegengyűlölő és nacionalista – a Magyar Nemzet szerint Anne Applebaum mindenkiről így gondolkodik, aki nem a globális fősodor érdekeit szolgálja. Így nem meglepő, hogy Soros György egyik fontos embere többször támadta a szuverenista Orbán Viktort és kormányát is.

