A Magyar Telekomnál is helyreállt a szolgáltatás kora délutánra, amit egy áramszünet okozott kedden délelőtt. Ugyanez az áramkimaradás okozott problémát a Vodafone-nál is, ez a szolgáltató valamivel korábban számolt be az MTI-nek a zavartalan működés helyreállításáról.

A cég korábbi közlése szerint a Vodafone Magyarország ügyfelei kedd délelőtt rövid kimaradást tapasztalhattak a szolgáltatások működésében. A kimaradást áramszünet okozta az egyik szerverközpontban, a forgalom átirányításának ideje alatt a szolgáltatások az ország több pontján nem voltak elérhetőek. Kapcsolódó tartalom Reagált a Telekom, miután kedden akadozott az internet Az áramellátási hiba miatt a Telekom IPTV és Telekom TV szolgáltatásai, valamint a mobil hangszolgáltatás elérhetősége kedden délelőtt akadozhatott – közölte a Magyar Telekom. A szolgáltatók kitértek arra is: néhány mobilkészülék automatikusan nem csatlakozik újra a hálózathoz. Ezekben az esetekben egyszerű megoldás lehet a készülék újraindítása,vagy repülőgép üzemmódba váltása, majd visszaállítása, ami megoldja a problémát. Kapcsolódó tartalom A Vodafone ügyfélszolgálata túlterhelt, kiderült miért nem működtek a szolgáltatások Újra zavartalanul működnek a Vodafone szolgáltatásai, miután kedden délelőtt áramszünet okozott szolgáltatáskiesést – közölte a szolgáltató az MTI-vel.