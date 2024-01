A Duna már visszahúzódott medrébe, most a Tiszán a sor – több területen még tart az árvízi védekezés, közben a belvíz is gondot okoz

Sokan már takarítanak Baja környékén, miután visszahúzódott a Duna a medrébe, bár több épületben még áll a víz. A város önkormányzata a tervek szerint tisztítószereket ad a helyieknek és a szemételszállításban is segít majd. Közben a Tisza egyes szakaszain most is tart a tetőzés. A szakemberek arra számítanak, a következő napokban itt is apadás kezdődik.

A hűtőt, a tűzhelyet, az edényeket és a teljes konyhai felszerelést is felpakolta az asztalokra és polcokra a Híradóban szereplő bajai férfi, akinek a víz befolyt a nyaralójába. Jelenleg is csak gumicsizmában tud a házban közlekedni. Azt mondja: amint a víz elvonul, kezdődhet a takarítás. Baján sok helyen még mindig áll a víz az utakon. Itt szombaton tetőzött a Duna. A víz szintje akkor elérte a 820 centimétert. Azóta apad, sokan így már megkezdték a takarítást. A tönkrement bútorok elszállításában és a fertőtlenítésben az önkormányzat is segít. Kapcsolódó tartalom Felháborodtak a Római-parton élők Karácsony Gergely üzenetén Lehetetlen állapotok vannak a Római-parton, és egy felelős főpolgármesternek azon kellene dolgozni, hogy minden budapestit megvédjen a természeti katasztrófákkal szemben – így nyilatkozott a Híradónak az Egyesület a Római-partért alelnöke. „Tudunk hozni Dunafürdőre fertőtlenítőszereket, amit a lakosságnak ki fogunk osztani, és ezzel az ingatlanok fertőtlenítését a tulajdonosok el tudják végezni” – mondta Vastag Gábor, a bajai önkormányzat honvédelmi referense. Míg a Dunán már levonul az árhullám, a Tisza egyes szakaszain még csak most tetőzik A Tisza és a Zagyva 358 kilométeres szakaszán elsőfokú árvízvédelmi készültség van érvényben. A szakemberek arra számítanak, hogy szerdától elkezdődik az apadás. Kapcsolódó tartalom Árad a Tisza, lezárják a szegedi rakpartot A szegedi rakparton már szombat reggel 9 óra óta megállási tilalom van érvényben. „Várjuk a tetőzést 665 centiméterrel, ami mintegy 15 centiméterrel haladja meg az elsőfokú árvízvédelmi készültség elrendelési szintjét, várhatóan holnap reggel kezdődik meg a duzzasztás Kiskörénél, hogy be lehessen ott is állítani a téli vízszintet” – hangsúlyozta Harsányi Gábor, Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság műszaki igazgatóhelyettese. A Tisza áradása miatt Szegeden lezárásra is szükség volt. Így családok, kutyasétáltatók vették birtokba a Huszár Mátyás rakpartot. Az egy kilométeres útszakaszt vasárnap este óta nem használhatják az autósok. A szakemberek attól tartottak ugyanis, hogy a folyó elérheti az 560 centiméteren lévő szegedi alsó rakpart szintjét. „Úgy döntöttünk 30-án, hogy biztonsági okokból lezárjuk a rakpartot, tekintettel arra, hogy folyamatos árhullámok, duzzasztó hatások érik ezt a szakaszt, emiatt centiméterre pontosan nem lehet meghatározni, hogy mikor lép ki a folyó a rakparti útszakasz területére” – mondta Makrai László, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója. Itthon az elmúlt tíz év legnagyobb árhulláma vonul le a folyókon. Több területen a védekezés még most is tart. Így Mohács, Kunszentmárton és Ráckeve környékén is. Kapcsolódó tartalom Budapesten már a rakpartot takarítják az áradás után, de nem mindenhol lélegezhetnek még fel, Baján sok helyen csak csónakkal lehet közlekedni Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője az M1-en azt mondta: hosszan elnyúló tetőzéseket hoz a dunai árhullám és az apadás is lassú lesz. A csapadékos időjárás miatt több helyen gondot okoz a belvíz is. Zalaegerszegen is egyre nagyobb területek kerülnek víz alá. Kiemelt kép: A kiáradt Duna Budapesten, a Jane Haining rakparton, a Duna-korzón 2023. december 27-én. A csapadékos időjárás miatt a Dunán és mellékfolyóin árhullámok vonulnak le (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)