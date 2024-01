Szeszélyes idővel indul az újév – térképen mutatjuk, mi várható

Hétfőn változékony időjárás várható, többfelé várható eső, zápor, zivatar. Később lesz, ahol kiderül az ég és a nap is kisüt. A szél több helyen is megerősödik, de estére mindenütt mérséklődik a légmozgás.

(Forrás: OMSZ)

Hétfőn kezdetben még nagyrészt borult lesz az ég és többfelé várható eső, zápor, délen egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Délelőtt északnyugat, nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, egyre több helyen süt ki a nap, de a keleti határvidéken késő délutánig erősen felhős, borult maradhat az ég. A Dunántúlon délelőtt, a keleti határvidéken délután áll el az eső – írta az Országos Meteorológiai Szolgálat.

A déli óráktól az ország déli fele fölé magasszintű felhőzet érkezik, estétől nyugat felől északon is befelhősödik az ég. Az északnyugati, nyugati szél több helyen is megerősödik, de estére mindenütt mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 11 fok között alakul, Baranyában reggel állhat be a maximum. Késő estére -1 és +4 fok közé hűl le a levegő.

Este nyugat felől megnövekszik a közép- és magasszintű felhőzet az északi tájakon is, majd az éjszaka második felében vékonyodik, csökken a felhőtakaró. Az ország délnyugati felén többfelé köd is képződhet.

Érdemi csapadék nem várható, de a ködös területeken szitálás, ónos szitálás előfordulhat. A délnyugati, déli irányba forduló szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hajnali órákban általában -1 és +3 fok közötti értékekre számíthatunk, de a kevésbé felhős tájakon ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/ Kovács Attila)