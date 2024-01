Speciális daruval emelték ki a felborult tartálykocsikat, de napokba telhet, mire helyreáll a vasúti forgalom Nagymarosnál

Egész vasárnap tartottak a helyreállítási munkálatok Nagymaroson, ahol előző nap kisiklott egy tehervonat. Több kocsi felborult és keresztbe fordult, ezért a helyszínre kellett küldeni egy nagyteljesítményű darut, hogy visszaemelje a kocsikat a pályára. Megsérült a vágány és a váltó is – egyelőre nem tudni, mikor indulhat újra a forgalom.

A MÁV szakemberei és egy mentésre alkalmas speciális jármű is érkezett Nagymarosra a kisiklott tehervonathoz vasárnap. Egy hevedert húztak a tartálykocsik alá, ennek segítségével kezdték megemelni azokat. Előtte azonban a felsővezetéket vissza kellett bontani, a daruzás csak ezután kezdődhetett meg.

„Kilenc kisiklott tartály vagonról van szó, közülük négy fel is borult, így az elmúlt órákban megfeszített munkával telt a mentés. A daru kiemelte a tartályvagonokat, és egy hosszú szállítószerelvény is érkezett, ezekre helyezik rá (…) a már megmentett és kiemelt tartályvagonokat” – számolt be a közmédia tudósítója a helyszínről.

A tehervonat még szombaton délután siklott ki, két vagon felborult, két másik pedig keresztbe fordult a vágányokon.

A baleset miatt megrongálódott a vasúti pálya, a jelzőberendezések és a váltók is. A nagymarosi vasútállomáson a vonatkerekek szanaszét hevertek, a sín eldeformálódott.

A MÁV egyik speciális darujával emelték ki a sínekről a szombati balesetben oldalukra borult és megsérült tartálykocsikat Nagymarosnál, 2023. december 31-én (kép forrása: MTVA)

A katasztrófavédelem egy időre lezárta a környéket. Miután kiderült, hogy nincs szivárgás, megkezdődhetett a mentés.

A szakemberek célja, hogy legalább egy vágányon minél előbb megindulhasson a közlekedés.

Jelenleg ugyanis Szob és Vác között mindkét irányban pótlóbuszok szállítják az utasokat, ezért hosszabb menetidőre kell számítani.

Az utasok többsége türelmes, azt mondják a pótlóbuszok rendszeresen járnak, így nem kellett sokat várakozniuk.

„Nagyon brutálisak a képek, úgyhogy kitartást kívánok mindenkinek, aki ott dolgozik, és hát várjuk.. Ahhoz képest elég gyorsan menedzselik, úgyhogy engem semmi hátrány nem ért még ezzel kapcsolatban” – mondta az egyik utas az M1-nek.

A Mávinform közölte: a műszaki mentés és a helyreállítás várhatóan több napig eltarthat, így akár még hétfőn is szünetelhet a vonatközlekedés az érintett szakaszon. A változások a nemzetközi vonatokat is érintik. A Mávinform ezért arra kéri az utasokat, hogy útnak indulás előtt tájékozódjanak a legfrissebb helyzetről a honlapjukon, a közösségi oldalukon, vagy az applikációjn keresztül.