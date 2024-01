Emelkedik a minimálbér és a nyugdíjak, példátlan béremelést kapnak a tanárok, csökken az infláció – mutatjuk, mi változik 2024-ben

Több változás is életbe lép az újév kezdetével. Jó hír, hogy szinte minden területen magasabb bevétellel lehet majd kalkulálni. A munkavállalók, a nyugdíjasok és a gyermeket vállalók is több pénzre számíthatnak. Emelkedik a minimálbér és a garantált bérminimum, ennek pedig olyan hatása van, hogy várhatóan a versenyszférában is jelentősen nőnek majd a bérek. De több pénzt kapnak a gyermeket nevelő kismamák is. A nyugdíjasok 6 százalékos emelésre számíthatnak, februárban pedig érkezik a 13. havi nyugdíj.