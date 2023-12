Sült malac, lencse, virsli, pezsgő- és borkóstoló – így wellnessezünk mi, magyarok szilveszterkor

Még vasárnap délelőtt is sokan voltak az üzletekben, rengetegen hagyták ugyanis az utolsó pillanatra a szilveszteri bevásárlást. A legkelendőbb ezúttal is a virsli és a pezsgő volt, de jól fogyott a lencse is. Sokan voltak viszont, aki inkább elutaztak otthonról szilveszterezni. A hazai hotelek többsége telt házzal üzemel szilveszterkor – derül ki az M1 Híradó évzáró körképéből.

Alig győzték kiszolgálni a vevőket ebben a nyíregyházi élelmiszerüzletben, annyian voltak délelőtt. Úgy tűnik, most is sokan hagyták az utolsó pillanatra a szilveszteri bevásárlást. „A virsli mindenképpen kell, meg húsleves kell, pipileves csigatésztával, aztán majd meglátjuk, mi jön még utána: malachús sütve, vagy a rántott hús” – részletezte egy háziasszony. A legtöbb családnál már megvan, hogy mi lesz a szilveszteri menü. „A szokásos malachús, melyet a piacon vásároltunk, kis malacsült, úgyhogy az újévi finomságok” – mondta egyik honfitársunk. Sokan azonban nem bajlódnak a főzéssel, inkább szállodában töltik a szilvesztert. Kapcsolódó tartalom Máglyán elégetett hírességek, szerencsehozó vörös fehérnemű – így ünneplik a szilvesztert szerte a nagyvilágban Szilveszter és újév megünnepléséhez kapcsolódik a legtöbb babona és szokás, melyek közös célja a következő esztendőre egészséget, bőséget, szerencsét, boldogságot varázsolni. Az M1-en bemutatott balatonfüredi szállodába például több baráti társaság is érkezett. „Nagyon jó a vendéglátás, isteni a kiszolgálás, de az első kérdésünk az volt, hogy ugyanaz-e a zenekar? Azt gondolom, hogy tartalmas programokkal nemcsak nyáron, hanem télen, tavasszal, ősszel bármikor a Balatonra lehet jönni” – mondta Paraczky Péter, az egyik szállóvendég. Míg a vendégek csemegéztek, addig a hotel konyhájában már javában készültek a szilveszteri étkek. Borkostolós vacsorával várják az óévbúcsúztatókat. „Egy hagyományos magyaros disznótoros ételt látunk a tányéron, amely pecsenyét tartalmaz, fokhagymásan, fűszeresen elkészítve” – mondta a séf az M1 kamerájának. Kapcsolódó tartalom Pezsgő, dudaszó és az elmaradhatatlan malacsimogatás – így ünnepelték régen szilvesztert Az év utolsó napjának éjjele a bohókás bulik és a jövőre vonatkozó jókívánságok ideje volt régen is. Nagyüzem volt az egyik esztergomi szálloda konyháján is, ahol olasz ételekkel lepik majd meg a szilveszterezőket. Több mint 300 főt várnak szilveszter éjszakára. „Idén egy olasz vacsorával készültünk, a Keresztapa ihlette az egészet, így olasz zenékkel kísérve egy olasz menüsort is raktunk össze. Előételekben bruschetta, mini caprese, rókagombás lencseleves, minestrone, főételekben különböző tészták, illetve desszertben a tiramisu és pannacotta szerepelnek” – részketezte Patai Lajos, az étterem kiemelt séfje. Napokkal ezelőtt megérkeztek már a szilveszterezők az M1-en bemutatott szegedi wellness hotelbe. Sokan fürdőzéssel kezdték a napot, ők így hangolódtak az ünnepre. „Szilveszteri díszekbe öltözött az épület, így már napközben minden adott volt az esti fergetes ünnepléshez. Idén gálavacsorával és különleges programokkal készülnek a több száz vendégnek” – mesélte Molnár Péter, a Hunguest Hotel Szeged értékesítési igazgatója. Kapcsolódó tartalom Lassan oszlik a köd, majd jön a változás – térképen mutatjuk, mi várható szilveszterkor és újévkor A köd csak lassabban oszlik fel. „Már közel egy éve szervezzük az idei bulit is, nagyon sok program lesz, készülünk élő zenével, sztárvendégekkel, lesz jósnő, aki rendelkezésre áll a szállóvendégeknek, illetve a vendégekről karikatúrák is készülnek majd az este folyamán” – tette hozzá. A szallas.hu felmérése szerint idén szilveszterkor Szeged mellett a legnépszerűbb úti célok közé Eger, Gyula, Pécs és a főváros tartozik. Kiemelt képen: