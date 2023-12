Így utazhatunk majd szilveszterkor

Szilveszterkor és újévkor változik a vonatok, buszok és HÉV-ek közlekedési rendje. Az átlagos hétvéginél nagyobb utasforgalom miatt a MÁV és a BKK is arra kéri az utasokat, hogy tervezzék meg, és indulás előtt tájékozódjanak a menetrendváltozásokról.

Hatalmas a nyüzsgés budapesti a Nyugati pályaudvaron. A karácsonyi ünnepeket követően sokan csak most térnek vissza a fővárosba. Szilveszterkor és újévkor az átlagos hétvéginél nagyobb utasforgalomra számít a MÁV, ezért számos járaton több kocsit is indít a vonattársaság.

A Volánbusz helyi és helyközi autóbuszainak közlekedési rendje is változik. „A vasútvonalakon december 31.-én az ünnepnapi, január elsején a vasárnapi menetrend szerint közlekednek a vonatok, a Volánbusz járatai december 31.-én a munkaszüneti napokon érvényes, január elsején pedig a hét első tanítási napját megelőző munkaszüneti napra érvényes menetrend szerint közlekednek. A MÁV-HÉV járatai a hétvégi menetrend szerint indulnak”– mondta Váczi Viktor, a MÁV-VOLÁN-csoport helyettes szóvivője .

Szilveszterre vidékről és külföldről is nagyon sokan érkeznek Budapestre, így a tömegközlekedési eszközökön is jelentősen megnő az utasok száma.

Szilveszter éjszaka idén is járni fognak a metrók. A BKK utasforgalmi igényekhez igazodó közlekedési rendet vezet be, és a korábbi évekhez képest több járatot fog indítani a december 31-éről január 1-jére virradó éjszakán.

„Budapesten szilveszterkor egész éjjel jár majd az M1-es, M2-es, M3-as és az M4-es metró is. Valamint a 4-es, a 6-os, a 14, 47, valamint az 50-es és az 56A villamos is. A 17-es villamossal is egész éjjel utazhatnak majd a Bécsi út – Vörösvári út és a Városház tér között, valamint minden HÉV vonalon szintén egész éjjel utazhatnak majd” – mondta Kovács Botond a BKK közlekedési információs munkatársa.

Számos éjszakai buszjárat megosztott vagy rövidített útvonalon fog közlekedni. Az szilveszter esti forgalmi változásokról a BKK honlapján lehet bővebben tájékozódni. Az utazás megtervezéséhez a BudapestGO alkalmazás használatát javasolja a társaság.