Szanaszét heverő vonatkerekek, megrongálódott sínpálya, egymásba csúszott tartálykocsik – így nézett ki a nagymarosi vasútállomás a baleset után

Kisiklott egy tehervonat kilenc kocsija Nagymaroson. Két vagon felborult, két másik pedig keresztbe fordult a vágányokon. A baleset miatt jelentősen megrongálódott a vasúti pálya, a jelzőberendezések és a váltók is. Szob és Vác között mindkét irányban pótlóbuszok szállítják az utasokat. A menetrend szerint nemzetközi vonatok is közlekednének erre, ezért ezek egyelőre Szobon fordulnak vissza Pozsony felé. A helyreállítás napokig is eltarthat.

Szanaszét heverő vonatkerekek, megrongálódott sínpálya és egymásba csúszott tartálykocsik. Így nézett ki a nagymarosi vasútállomás nem sokkal a baleset után. A tehervonat Párkány felé tartott, amikor – egyelőre nem tudni, miért – dél körül Nagymaros állomásra beérve szétszakadt, és két vágányra futott. A szerelvény tartálykocsikból állt, emiatt a katasztrófavédelem egy időre lezárta az állomást és környékét, mert akkor még nem lehetett tudni, hogy van-e szivárgás. „Üres volt az összes tartály. Ez egy jó hír, mert amúgy veszélyes anyagokat szoktak benne szállítani, így nem történt katasztrófa. Minden esetre a katasztrófavédelem 150 méteres sugarú körben lezárta a területet. Ebben a lezárásban érintett volt öt lakóház, amiben ketten laktak. Az ott lévő lakókat megkérték, hogy a vizsgálat idejére hagyják el otthonaikat” – mondta az M1 tudósítója. Kapcsolódó tartalom Kisiklott és felborult egy tehervonat a nagymarosi állomáson A helyszíni vizsgálat és a műszaki mentés ideje alatt – bizonytalan ideig – szünetel a forgalom. A balesetben jelentősen megrongálódott a vasúti pálya, a váltók és a jelzőberendezések is. Az, hogy mekkora a kár, majd csak a műszaki mentés és a helyreállítás után állapítható meg. Emiatt a Budapest-Vác-Szob vonalon hosszabb menetidőre kell számítani. „A Nagymarosnál történt baleset műszaki mentése, illetve a későbbi helyreállítás miatt várhatóan napokig korlátozásokra kell készülniük azoknak, akik a szobi vonalon utaznak. A legfontosabb, hogy Vác és Szob között pótlóbuszok szállítják az utasokat a vonatok helyett, illetve Vác és Szob között a Volánbusz helyközi járatain is érvényesek a vasúti jegyek és bérletek” – mondta Váczi Viktor, a MÁV sajtóreferense. A nemzetközi vonatok egyelőre Szobról fordulnak vissza Pozsony felé. Szob és Vác között mindkét irányban pótlóbuszok szállítják az utasaikat, Vác és a Nyugati pályaudvar között pedig motorvonat közlekedik a nemzetközi járatok helyett. Azt, hogy mi okozta a tehervonat kisiklását, egyelőre nem tudni. A baleset körülményeit a rendőrség és a MÁV vasútbiztonsági szakemberei is vizsgálják. Kapcsolódó tartalom Megérkeztek a képek a Nagymaroson kisiklott és felborult tehervonatról – egyelőre zajlik a vizsgálat arról, mi okozta a balesetet A helyszíni vizsgálat és a műszaki mentés ideje alatt a vasúti forgalom szünetel Nagymaros és Verőce között.